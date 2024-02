Yamaha XMax 125: prezzo e scheda tecnica

Yamaha ha scelto di rinnovare completamente il proprio scooter di punta ovvero l’ XMax 125. Ora infatti è disponibile con un motore nuovo, che rispetta le normative antiinquinamento Euro 5, e con un look molto moderno. In questo articolo analizzeremo il Yamaha XMax 125 grazie alla scheda tecnica e al suo prezzo di partenza in concessionaria.

Yamaha XMax 125: scheda tecnica

Come detto in apertura questo nuovo modello presenta anche un diverso propulsore. Infatti la casa di Iwata ha scelto di puntare su un motore Blue Core da 125 cc che basa tutto sul suo essere sportivo ma allo stesso tempo conveniente in termini di consumi.

In effetti su quest’ultimo aspetto si parte decisamente avvantagiati in quanto il motore già di per sé non è potente. Ha una “potenza” di 9 KW (12 cavalli) che abbinata al sistema Start&Stop disponibile di serie ed alla normativa Euro 5 abbassa notevolmente il consumo di carburante.

Yamaha dichiara 2,3 L/100 km (con S&S disattivato) che salgono a 2,4 se si attiva lo Start&Stop. Traducibili in 43 km al litro.

La coppia massima è di 11 Nm a 6.250 giri/minuto. Un ulteriore vantaggio è dato dalla trasmissione a monomarcia.

Passando al telaio, la sospensione anteriore è telescopica con un escursione di 110 mm mentre la posteriore è dotata di un ammortizzatore la cui escursione è fissata in 90 mm.

I freni, anteriore e posteriore, sono entrambi a disco con misure di 267 mm (anteriore) e 245 mm (posteriore). Infine i pneumatici anteriori hanno dimensioni di 15 pollici mentre i posteriori sono leggermente più piccoli, misurano infatti 14 pollici.

Prezzo

Dopo la scheda tecnica, vediamo il prezzo di partenza dello scooter Yamaha XMax 125 che è di 4.999€. Potrebbe poi salire a quasi 5.500€ se si scelgono gli optional previsti dal catalogo.

