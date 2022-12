Poco più di un mese fa, all’inizio di ottobre 2022, Yamaha ha annunciato l’arrivo di una Tracer dotata di radar, ovvero la 9 GT+. Non sorprende che il modello in questione abbia fatto il suo debutto all’EICMA 2022 di Milano.

Come la Ducati Multistrada e la BMW R 1250 RT (tra le altre), la Yamaha Tracer 9 GT+ entra nella categoria delle moto dotate di cruise control adattivo e non solo, come un’automobile! Questa è l’occasione per dare il benvenuto ad alcune nuove funzionalità, oltre al suo “+”, anch’esso nuovo nel nome.

Yamaha Tracer 9 GT+: tutte le novità in arrivo

ACC e comfort: più che mai all’altezza della strada

Modello di successo del marchio del diapason, la trail bike da strada Tracer 9 ha una nuova iterazione con ambizioni ancora più stradali. Il nome della moto è: Yamaha Tracer 9 GT+. Più accessoriata, più tecnologica, più confortevole. Pur mantenendo l’aspetto generale, la moto si distingue per il radar a onde millimetriche. In concreto, la macchina è dotata di un cruise control adattivo (ACC) che può essere utilizzato tra i 30 e i 160 km/h con diversi livelli di distanza, oltre a limitare l’accelerazione se viene rilevata una curva.

Questo sistema deriva dall’industria automobilistica ed è già montato su alcuni modelli di punta di Ducati, BMW, KTM e Kawasaki. Il Tracer 9 GT+ non si ferma qui e introduce anche un sistema di frenata “unificata anteriore/posteriore” che interviene in base alle informazioni trasmesse dal radar. Questo significa anticollisione e frenata di emergenza.

Il sistema lavora in combinazione con le sospensioni controllate per una frenata ottimale. Altre caratteristiche sono l’illuminazione adattiva, le manopole riscaldate e un nuovo rivestimento della sella, che sottolineano le ambizioni GT+ di questa sportiva trail bike giapponese.

Prestazioni inalterate

Dal punto di vista meccanico, la Yamaha Tracer 9 GT+ utilizza il motore CP3 del suo predecessore. Il motore a 3 cilindri da 890 cc e 117 CV è accompagnato dall’acceleratore ride-by-wire (APSG) e dal controllo dell’iniezione elettronica YCC-T. Sono incluse anche le modalità di guida e un’unità inerziale a sei assi. Tutto viene gestito dall’interfaccia connessa dello schermo TFT da 7 pollici, già utilizzato sul resto della gamma MT.

Il telaio in alluminio leggero, le sospensioni semiattive KYB, il cambio e la bolla regolabile completano il pacchetto. Il disco del freno posteriore è stato aumentato a 267 mm di diametro. Disponibile intorno a maggio 2023, la Yamaha Tracer 9 GT+ non ha ancora rivelato il suo prezzo.

La Yamaha Tracer 9 GT+ in breve