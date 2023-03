Le auto di Bill Gates sono innumerevoli e certamente straordinarie. Bill Gates, il cofondatore di Microsoft e una delle persone più ricche del mondo, ha un patrimonio netto impressionante di oltre 100 miliardi di dollari.

Con questo tipo di ricchezza, ha la possibilità di acquistare qualsiasi auto desideri. Nella sua villa di Medina, ha un garage che può ospitare fino a 23 auto. Diamo un’occhiata ad alcune delle auto di lusso possedute da Bill Gates.

Le auto di Bill Gates: modelli da sogno

Porsche 911 Carrera

Bill Gates è un fan dichiarato della Porsche e molte volte è stato avvistato alla guida di una Porsche 911 Carrera. L’auto è nota per il suo design elegante e le sue prestazioni impressionanti. È un’auto sportiva ad alte prestazioni, perfetta per chi vuole velocità e stile.

Porsche 959

Bill Gates è stato uno dei primi proprietari della Porsche 959 negli Stati Uniti. L’auto è stata importata con l’esenzione “Show and Display”, che consentiva l’importazione nel Paese di alcuni veicoli non conformi agli standard di sicurezza federali. La Porsche 959 è un’auto rara ed esotica prodotta tra il 1986 e il 1993. In quel periodo era anche l’auto di serie più veloce del mondo.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Un’altra auto di proprietà di Bill Gates è la Mercedes-Benz SLR McLaren. Questa vettura ad alte prestazioni nasce dalla collaborazione tra Mercedes-Benz e McLaren Automotive. È un’auto potente con un motore V8 e una velocità massima di 206 miglia all’ora.

Toyota Prius

Bill Gates è anche noto per guidare una Toyota Prius, un’auto ibrida famosa per la sua efficienza nei consumi. La Prius è un’auto popolare tra le persone attente all’ambiente, grazie alle sue basse emissioni e all’elevato consumo di carburante. Gates e la sua famiglia sono noti per essere molto attenti all’impatto ambientale e hanno utilizzato le auto in modo responsabile, incoraggiando l’uso di veicoli a energia alternativa e sostenendo la ricerca sulle tecnologie energetiche pulite.

Altre auto di lusso

Oltre alla sua collezione di Porsche, Gates è stato visto guidare una serie di altre auto di lusso. È stato avvistato alla guida di una Mercedes Classe S, di una Mercedes 500SL e di una BMW Serie 7. Gates viene spesso portato in giro in limousine e alcune fonti sostengono che possedesse anche una Ford Focus.

Auto esotiche

Nonostante la sua vasta ricchezza, Gates non sembra possedere vere e proprie auto esotiche. Non ha Rolls Royce o Bentley nella sua collezione. Oltre alle sue Porsche, non sembra possedere auto sportive come Ferrari o Lamborghini. Tuttavia, si dice che possieda una Chevrolet Corvette.

Tesla Model X

Gates è stato avvistato alla guida di una Tesla Model X, un SUV di lusso di medie dimensioni interamente elettrico prodotto da Tesla, Inc. La Model X è una delle auto plug-in più vendute al mondo ed è nota per le sue porte ad ala di falco al posto delle tradizionali porte automobilistiche.

