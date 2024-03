Achraf Hakimi è uno dei terzini più forti del mondo attualmente la sua squadra di club è il PSG ma ha militato anche in Italia nell’Inter. In questo articolo vediamo che auto possiede ed utilizza per spostarsi quando non è impegnato in campo.

Le auto di Achraf Hakimi

Achfraf Hakmi è passato al PSG dopo l’esperienza all’Inter ed ha uno stipendio davvero alto pari a circa 60 milioni di euro all’anno. Nonostante queste grandi cifre il suo garage è abbastanza “umile” infatti non sono presenti supercar al contrario di tanti altri suoi colleghi.

La prima auto è un’Audi Q7 il suv prodotto dalla casa di Ingolstadt che è disponibile in diverse motorizzazioni sia benzina che diesel. La versione di Hakimi è quella dotata del motore V8 da 500 cavalli che gli è stata regalata da Audi quando era un calciatore del Real Madrid.

La seconda auto è una Mercedes AMG G63 da oltre 500 cavalli la perfetta congiunzione delle prestazioni del motore V8 tanto amato dagli appassionati con una linea iconica che è rimasta invariata da oltre 40 anni e continua ad essere apprezzata nonostante l’avvento delle auto moderne.

Il garage si chiude con una Golf

L’ultima auto presente nel garage di Hakimi è una Golf 7 R ovvero la versione più sportiva della gamma Golf con prestazioni da urlo. La versione R si caratterizza per i 300 cavalli provenienti dal quattro cilindri turbo compresso e per la trazione integrale che garantisce il massimo del grip in qualunque situazione.

La velocità massima che è in grado di raggiungere è di 250 km/h e lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 5 secondi a dimostrazione che questo modello è davvero degno di essere definito una hot-hatch.