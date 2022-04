Amazon Alexa vs Google Assistant: le auto del 2022

Molte auto del 2022 sono ormai dotate di Amazon Alexa o di Google Assistant. Aiuti alla guida, tutti i tipi di assistenza: l’AI sta diventando sempre più presente sulla strada della guida autonoma. Intanto, è già possibile delegare alcuni compiti come la gestione di menu o controlli fisici per musica, messaggi o chiamate, navigazione o anche le impostazioni di comfort come l’aria condizionata grazie all’assistente vocale.

Oggi, ci sono due soluzioni: comprare un veicolo che è già dotato di questa tecnologia di serie o scaricare un’applicazione sul proprio smartphone prima di collegarlo all’auto tramite il famoso “mirroring”.

Il primo è ovviamente il più pratico ma, anche qui, distinguiamo due categorie: gli assistenti vocali sviluppati “in casa” dai produttori (Volkswagen, Mercedes, ecc.), e gli assistenti sviluppati da terzi riconosciuti come Amazon e Google. Questi ultimi, ormai, monopolizzano la gestione vocale in casa.

Il focus è ora sulle auto, e vedrete che la lista dei modelli equipaggiati sta crescendo!

Auto del 2022 con Assistente Google

Volvo è uno dei pochi produttori ad avere Google Assistant di serie, senza bisogno di uno smartphone. Per approfittare dell’assistenza vocale di Google “nativamente” senza usare il vostro smartphone, dovrete scegliere con cura l’acquisto della vostra auto. Attualmente, ci sono pochissimi modelli venduti direttamente (in Europa) con il sistema Android Automotive e la suite di servizi “GAS”.

Uno dei vantaggi di Android Automotive è la sua natura open source, che permette di scaricare facilmente le applicazioni dal negozio ufficiale come fareste con il vostro smartphone.

Polestar

2

3

Renault

Volvo

XC40 P8

XC40 Recharge

C40 Recharge

XC60

V90 (rimosso dal configuratore)

V90 Cross Country (rimosso dal configuratore)

Auto del 2022 con Amazon Alexa

Ci sono due modi per usare l’assistente vocale di Amazon in una macchina. Come Google, si può optare per un veicolo che è “nativamente” dotato di questa intelligenza artificiale, o si può scaricare l’applicazione Alexa. Ma in quest’ultimo caso, a differenza di Google, dovrete usare il box remoto Echo Auto, che è anche collegato via Bluetooth o le porte ausiliarie! Un peccato, e non molto pratico.

Audi

A1 (dal 2020)

A6 (dal 2020)

L’A7 (dal 2020)

A8 (dal 2020)

Q3 (dal 2020)

Q7 (dal 2020)

La Q8 (dal 2020)

e-tron (dal 2019)

Land Rover

Range Rover (2022)

Velar (dal 2021)

Evoque (dal 2021)

Discovery (dal 2021)

Discovery Sport (dal 2021)

Defender (dal 2020)

Jaguar

Lamborghini

Huracán EVO

Huracán EVO RWD

Aventador

MINI

Clubman (dal 2018)

Convertibile (dal 2018)

Countryman (dal 2018)

Hatch (dal 2018)

John Cooper Works (dal 2018)

SEAT/CUPRA

SEAT Leon (dal 2020)

CUPRA Formentor (dal 2020)

Volkswagen