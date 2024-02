Angel Di Maria è uno dei calciatori argentini di maggior fama degli ultimi anni dato che ha militato nei maggiori club europei ed ha anche avuto un’esperienza in USA. In questo articolo vediamo come si compone la sua collezione d’auto.

LEGGI ANCHE: Auto a noleggio, chi paga in caso di multa?

La collezione auto di Angel Di Maria

La prima auto della sua collezione di cui vale la pena parlare è una Lamborghini Huracan il modello di Di Maria è del 2014 ed è dotata di una verniciatura nera con pinze dei freni rossi come omaggio alla maglia del Manchester United club in giocava al tempo.

Sempre in Inghilterra ha acquistato altre due auto di rilievo, una Range Rover Sport dotata di un motore V8 che sviluppa 510 cavalli e 461 Nm di coppia massima per una velocità massima di 250 km/h.

Nel periodo allo United ha acquistato una Chevrolet Corvette Stingray capace di una potenza di 450 cavalli ed una coppia massima di 624 Nm. Si tratta di una sportiva che grazie al suo V8 è in grado di far percepire il pieno stile motoristico americano, totalmente diverso rispetto alle auto europee.

LEGGI ANCHE: Kimera EVO 038 – prezzo e scheda tecnica

Anche Porsche ed Aston Martin

La quarta vettura della sua collezione è una Porsche 911 GTS dotata di un 6 cilindri boxer 3.8 di cilindrata che le garantisce una potenza di 430 cavalli e 440 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 viene coperto in soli 4,2 secondi ed il cambio è il famosissimo PDK a 7 rapporti.

Quinta ed ultima, per il momento è un’Aston Martin Vantage di ultima generazione dotata di un motore V8 4.7 di cilindrata che ha una potenza di 420 cavalli ed una coppia di 479 Nm. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,6 secondi ed il cambio con cui è disponibile è di tipo manuale.