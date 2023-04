L'Aptera è ora una realtà. E contro ogni aspettativa, è già un successo, con ordini per oltre 100 unità.

L’Aptera è una strana macchina che sta rivoluzionando il mondo dell’automobile a modo suo. È quanto ha annunciato il costruttore californiano, che vanta già un volume di oltre 20.000 prenotazioni. Ma d’ora in poi alcuni si stanno impegnando. È il caso della startup SustainabilitySooner, che ha appena piazzato un ordine per 101 veicoli nell’ambito di una partnership con Aptera. Un volume modesto, ma che porterebbe al costruttore 3,55 milioni di dollari.

Ma l’azienda impegnata nello sviluppo sostenibile potrebbe spingersi oltre. Secondo le due entità, più di 100.000 Aptera costituiranno la flotta di SustainabilitySooner negli Stati Uniti! Veicoli perfettamente adatti alle sue missioni.

Tutto ciò lascia presagire un futuro brillante per uno degli ultimi produttori di auto solari rimasti al mondo. Ma dobbiamo essere cauti, perché questo tipo di promesse meravigliose da parte delle startup sono spesso solo un modo per ottenere copertura mediatica e poi tornare in pista. Il tempo ce lo dirà…

L’Aptera e il suo grande successo: caratteristiche principali

Tagliato come una goccia d’acqua per raggiungere un Cx record di 0,13, il tre ruote offre diverse configurazioni di batterie e meccaniche. Nel migliore dei casi, promette 1.600 km di autonomia, e anche di più se il tempo è favorevole grazie ai pannelli solari. La scheda tecnica è seducente e gli ordini stanno accelerando.

