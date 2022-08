Aston Martin DBR22, una speedster V12 da 715 CV

Aston Martin è uno dei primi costruttori a presentare una nuova vettura all’evento, che si chiama DBR22. Come suggerisce il nome, si tratta di una speedster che segue le orme della DB3S, che vinse una gara negli anni Cinquanta, e della DBR1, con la quale l’Aston Martin ottenne una doppietta alla 24 Ore di Le Mans del 1959.

La DBR22 è anche il successore della V12 Speedster, lanciata appena due anni fa. A cavallo tra il passato e il futuro di Aston Martin, questa nuova creazione offre un assaggio della direzione che l’azienda sta prendendo in termini di stile e tecnologia.

Aston Martin DBR22: viaggio nel tempo stilistico

Come una speedster che si rispetti, la DBR22 ha solo un piccolo parabrezza che prosegue sopra le portiere per “proteggere” gli occupanti dal vento relativo.

I progettisti hanno ridotto al minimo il numero di pannelli della carrozzeria per mantenere il design pulito. Questa biposto inaugura un nuovo look per le Aston Martin a motore anteriore. I suoi fari a mandorla, più arrotondati e verticali di quelli di una Vantage, ad esempio, ricordano le supercar a motore posteriore di Gaydon (Valkyrie, Valhalla, la futura Vanquish).

Tra di loro, la calandra abbandona la griglia stretta a favore di una bocca spalancata in fibra di carbonio che ricorda la presa d’aria anteriore della DBR1.

Il lungo cofano anteriore viene tagliato al centro da un grande estrattore a U. Più in basso, i due terminali di scarico sono integrati al centro del diffusore. La vettura è dotata di nuovi cerchi da 21 pollici con dado centrale.

Gli interni della DBR22 sono meno spartani di quelli della V12 Speedster. L’abitacolo non è separato in due aree distinte e la fibra di carbonio dei sedili, del tunnel centrale e della plancia è rivestita in pelle. La combinazione di quadro strumenti digitale, display centrale e pannello di controllo aptico mantiene la strumentazione pulita.

Il V12 biturbo è spinto a 715 CV

L’Aston Martin DBR22 è alimentata dal noto motore V12 dell’azienda, per cui si può assistere a un vero e proprio spettacolo pirotecnico. Il motore biturbo da 5,2 litri viene spinto a 715 CV e 753 Nm di coppia. Questa potenza viene inviata alle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a otto rapporti, consentendo alla vettura di raggiungere le 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,4 secondi e una velocità massima di 319 km/h.

La trasmissione, così come le sospensioni e alcuni rinforzi del telaio, sono specifici per questa speedster. “I vantaggi sono evidenti, con un notevole risparmio di peso senza alcuna riduzione della rigidità, oltre alla possibilità di creare parti speciali per modelli di produzione molto piccoli, quando necessario”, spiega Aston Martin. In questo modo, il marchio dimostra le capacità di personalizzazione del suo reparto Q, che celebra il suo 10° anniversario con il DBR22.