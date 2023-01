Quando è stata presentata, la generazione del 2016 di Audi A5 Sportback non ha deluso i suoi clienti, riprendendo le linee principali del modello precedente e modernizzandole. Scopriamo le sue caratteristiche principali nel dettaglio.

Audi A5 Sportback: caratteristiche, design, dimensioni, motori

Come gli altri modelli della gamma, la A5 Sportback ha un design sobrio con un cofano spiovente, un’ampia griglia single-frame e un paraurti con diversi gradi di perforazione a seconda della finitura. I fari accigliati sono stati rielaborati durante il restyling del 2019. Il profilo è caratterizzato da una linea di carrozzeria fluida che evidenzia le curve dei parafanghi e da una linea del tetto arretrata. La silhouette è elegante.

La parte posteriore è caratterizzata da fari più sottili e, sull’allestimento sportivo S, da quattro terminali di scarico.

Ce ne sono due sulla RS. In termini di dimensioni, la berlina di Ingolstadt è più corta di 3 cm rispetto alla sua principale rivale, la BMW Serie 4 Gran Coupé. La vettura tedesca ha una struttura classica, che qualcuno potrebbe definire un po’ austera. La plancia orizzontale è decorata con inserti in alluminio spazzolato o in legno.

Dietro il volante si trova il Virtual Cockpit da 12,3 pollici, disponibile a partire dai livelli di allestimento S-Line e Avus.

Nei livelli di allestimento inferiori, dovrete accontentarvi di contatori ad ago e di un computer di bordo da 5 pollici. Il touch screen da 10,1 pollici è di serie. In termini di spazio, la A5 Sportback non offre uno spazio per la testa posteriore pari a quello di una A4 più tradizionale.

Stile o abitabilità, per i più alti dovrete scegliere. Il bagagliaio può contenere fino a 480 dm3 di bagaglio.

I motori dell’Audi A5 Sportback

Sotto il cofano l’Audi è limitata ai motori a quattro cilindri. Nel campo della benzina, è equipaggiata con motori TFSI da 2,0 litri da 150 (35 TFSI) o 204 CV (40 TFSI). Quest’ultima può essere dotata, come optional, della trazione integrale Quattro, che la sorella meno potente non ha. In entrambi i casi, non c’è un cambio manuale, ma un cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti.

La configurazione è quasi la stessa con i motori 2.0 TDI a quattro cilindri da 163 (35 TDI) o 204 CV (40 TDI). A quella più potente viene offerta la possibilità di essere associata al sistema Quattro, mentre l’S-Tronic 7 è presente sui due blocchi.

Audi S5 Sportback e RS5 Sportback

Per darsi un po’ più di carattere, questa mini A7 offre due motori più potenti. Il primo è un 3.0 V6 diesel con 347 CV e 700 Nm di coppia. In combinazione con la trasmissione Quattro e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti, accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Il top della gamma rimane la rombante RS5, con il suo motore a benzina V6 da 2,9 litri che eroga 450 CV e 600 Nm di coppia. L’accelerazione a 100 km/h richiede solo 3,9 secondi. Come per la S5, il limite di velocità è di 250 km/h.

Caratteristiche principali dell’Audi A5 Sportback

La coupé a 4 porte è dotata di serie di cerchi da 15 pollici, fari a LED, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, climatizzatore automatico, portellone posteriore elettrico, avviamento senza chiave, volante in pelle, touchscreen da 10,1 pollici, computer di bordo da 5 pollici, sensori pioggia/luci, cruise control/limitatore, frenata automatica di emergenza e assistenza al parcheggio anteriore/posteriore.

L’allestimento Design aggiunge una griglia nero titanio con bordo cromato, paraurti con inserti in alluminio, diffusore posteriore nero, climatizzatore automatico a 3 zone, Apple CarPlay e Android Auto, 2 prese USB posteriori e inserti in alluminio.

