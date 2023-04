Quarto modello di una serie iniziata con la roadster skysphere nel 2021, la concept Audi activesphere segna il culmine dei veicoli concept del marchio dei quattro anelli con le altre concept grandsphere e urbansphere nel 2022.

L’uomo dietro questa vettura è il designer Gael Buzyn e il suo team dello studio di design Audi di Malibu, in California. Meglio conosciuto come loft, è qui che è stato creato l’ultimo concept del marchio.

“È un luogo stimolante”, dice Buzyn, “perché abbiamo restrizioni minime. Niente modelli in argilla, solo modelli 3D e un team talentuoso e motivato. I nuovi programmi ci permettono di lavorare rapidamente senza compromettere la qualità e la precisione dell’esecuzione. Abbiamo impiegato circa sei mesi per introdurre l’activesphere”.

Audi Activesphere: caratteristiche, design, meccanica

Un mix di sport e avventura

La coupé a quattro porte, dallo stile unico, è lunga 4,98 metri. Dotato di ruote da 22 pollici costruite per i terreni accidentati, il veicolo offre un’altezza libera dal suolo variabile che può essere aumentata fino a 40 mm grazie alle sospensioni pneumatiche ad altezza variabile.

La parte posteriore dell’activesphere Sportback può essere trasformata in un letto di carico aperto con la semplice pressione di un pulsante. Questo sistema, noto come active back, può essere utilizzato per trasportare attrezzature per il tempo libero come biciclette elettriche o attrezzature per sport acquatici e invernali.

Il designer ha cercato di riprodurre il frontale della 928 in una presentazione più moderna in questo concept Audi. E aggiunge: “Volevo fare un’auto, perché sono un amante delle auto e volevo vedere come fosse possibile coniugare queste due idee di avventura e auto”. Un po’ come se questa activesphere volesse fare la Dakar.

Autonoma e virtuale

Lo stile mostra le linee eleganti e fluide della berlina A7. Con una lunghezza di 4,98 metri, una larghezza di 2,07 metri, un’altezza di 1,60 metri e un passo di quasi 3 metri, la A7 offre molto spazio interno. L’abitacolo è ottimizzato da una plancia a scomparsa. Il volante e la pedaliera sono stati inseriti nella parte anteriore del veicolo, liberando molto spazio.

Questi sono segnali che indicano che ci troviamo in un veicolo autonomo. Se il guidatore vuole riprendere il volante, basta premere un pulsante per far tornare il cruscotto e il volante.

Se la guida autonoma è speciale, la cuffia di realtà virtuale ad alta tecnologia offre una visione dell’ambiente reale e del percorso. Visualizza contemporaneamente contenuti 3D ed elementi interattivi, configurabili individualmente per il conducente e i passeggeri.

