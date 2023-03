Audi Q4 e-tron 40: caratteristiche, design, interni e spazio

Questa Audi Q4 e-tron Sportback 40, che mira ad aumentare il suo volume nel mercato elettrico, si basa sulla piattaforma a zero emissioni del gruppo, la famosa MEB, ampiamente utilizzata da VW, Skoda, Cupra e Seat.

Ma se in alcuni marchi del gruppo possiamo notare somiglianze estetiche sui loro modelli elettrici, agli anelli non se ne parlava.

Audi Q4 e-tron 40: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Design

Che si tratti della Q4 o, come in questo caso, della sua variante Sportback, il design rimane fortemente simile a quello di Audi, in modo da poter essere immediatamente identificato con il marchio tedesco. Nei livelli di allestimento superiori, come qui nella S Line, questo SUV coupé ha persino un’enorme griglia chiusa con una decorazione in alluminio sfaccettato!

Lo stesso vale per gli interni, dove lo spirito degli anelli si ritrova nell’arredamento, con questa plancia molto scolpita. Purtroppo i materiali sono più vicini a quelli di una A3 che a quelli di una A5, con troppe plastiche dure, visto che solo la calotta superiore ha un materiale espanso. Ma a questo prezzo…

Ergonomia di buon livello

Ma fortunatamente il tutto ha un bell’aspetto grazie ad alcuni graditi tocchi di alluminio. Il touchscreen centrale da 12,3 pollici per il sistema di infotainment consente di navigare tra menu non sempre molto ergonomici, ma Audi ha mantenuto i pulsanti fisici appena sotto per il riscaldamento e il climatizzatore, semplificando l’operazione durante la guida.

Lo spazio

Tuttavia, anche se si è seduti comodamente al volante, in città è difficile abituarsi all’ingombro dell’auto, sia per i suoi contorni difficili da vedere sia per gli enormi specchietti che oscurano in gran parte la visuale anteriore di tre quarti. Almeno l’ampio volume dell’Audi Q4 Sportback 40 conserva una buona quantità di spazio nonostante il suo profilo da coupé.

I sedili posteriori sono facilmente accessibili anche agli adulti, purché non siano troppo alti. Il bagagliaio ha un volume ragionevole di 320 Dm3. Si tratta certamente di 30 Dm3 in meno rispetto a una Q3 Sportback, ma non dimentichiamo che il motore elettrico di questa Q4 occupa spazio sotto il pavimento del bagagliaio.

