L’Audi RS3 Performance ha uno scopo ben preciso. Sono stati due opinionisti di Audi Sport a osservare che all’ultima Audi RS3 non mancava molto per raggiungere i 300 km/h.

La RS3 ha una velocità massima di 250 km/h, che può essere aumentata a 290 km/h con l’RS Dynamics Pack plus. La Performance Edition è ora in pista. Gli ingegneri non si sono dovuti grattare la testa per recuperare 10 km/h.

Audi RS3 Performance: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Aumentando la pressione di sovralimentazione di 0,1 bar (1,6 max), la coppia massima viene portata a 5.700 giri/min (+100 giri/min). Ciò consente al motore da 2,5 litri di passare da 400 a 407 CV. Può non sembrare molto, ma è sufficiente per far sì che la compatta con gli Anelli possa raggiungere i 300 km/h, un tempo prerogativa delle supersportive.

Qualcuno potrebbe obiettare che altre berline di queste dimensioni erano in grado di compiere questa impresa molto prima dell’Audi, ma si trattava di vetture preparate e non di una variante ufficiale del costruttore.

Optional

Per sottolineare l’esclusività di questa RS3, Audi ha deciso di produrne solo 300 esemplari per il mondo. Dallo smorzamento controllato, ai freni ceramici a sei pistoncini all’anteriore, ai pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick, senza dimenticare i sedili in microfibra/pelle e la modalità RS Torque Rear per le derapate, tutto, o quasi, è originale.

Naturalmente, l’auto ha una sua presentazione specifica, anche se occorre l’occhio per notare i dettagli. Gli esperti noteranno i cerchi speciali e le numerose parti verniciate di nero, dal diffusore posteriore agli anelli e ai badge esterni RS3. Lo stesso vale per gli interni, che ricevono tocchi di blu sulle cinture, sulle cuciture dei braccioli e sulla scritta a ore 12 del volante.

Infine, l’immagine di sfondo del touchscreen da 10,1 pollici ha un aspetto in carbonio, un materiale utilizzato anche nell’intarsio decorativo sul lato del passeggero, dove si può leggere il numero di serie della 300 prodotta.

Un’auto compatta per il drifting

Il Torque Vectoring viene spinto al massimo nella modalità “RS Torque Rear”, dove la vettura diventa praticamente una 3 ruote motrici! Vale a dire, le due ruote anteriori più la ruota posteriore esterna. È sufficiente dire che questa RS3 Performance Edition è un’auto invidiabile.

Non è la meno desiderabile delle tre serie limitate rilasciate da Audi Sport in questo momento, insieme alla R8 GT RWD (333 esemplari) e alla TT RS Iconic Edition (100 esemplari). Un festival di auto sportive che, purtroppo, è anche il preludio alla loro scomparsa. Speriamo che il piacere di guidare abbia ancora un posto nel “prossimo mondo”.

