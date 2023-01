Il noleggio di un’auto conviene davvero? Quali sono i principali fattori da valutare? In questo articolo analizzeremo tutto ciò che si dovrebbe sapere. Come per qualsiasi procedura, infatti, anche il noleggio ha i suoi pro e contro da considerare attentamente.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito. Vi spiegheremo anche la differenza tra leasing e noleggio, in modo da avere un quadro più completo.

Auto: conviene il noleggio? Tutto ciò che si deve sapere

Noleggiare un’auto può rivelarsi particolarmente utile in alcune circostanze specifiche. Ecco quando conviene:

Manutenzione agevolata

I costi di manutenzione, assicurazione e varie polizze per l’assistenza stradale sono a carico dell’autonoleggio (tranne in caso di franchigie assicurative).

Di conseguenza, avrete decisamente meno pensieri, grazie a un canone che concorderete all’inizio e che talvolta può riguardare anche la sostituzione degli pneumatici.

Chilometraggio limitato

Noleggiare un’auto richiede di dichiarare un limite di chilometraggio da non superare. Ciò non avverrebbe, ovviamente, con un’auto acquistata e quindi di vostra proprietà al 100%.

Possesso (differenze con il leasing)

Sebbene il noleggio venga spesso frainteso con il leasing, in realtà sono completamente diversi. Noleggiare un’auto significa guidarla per poi restituirla entro la data concordata. Di conseguenza non sarà mai realmente vostra e non potrete neanche riscattarla.

Con il leasing, invece, potrete decidere eventualmente di riscattarla grazie a una maxi rata finale che vi permetterà di renderla completamente vostra, senza più alcun vincolo.

Spostamenti

Se siete costretti a percorrere molti km per motivi lavorativi (e non solo), un’auto a noleggio potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Alcune persone sono anche costrette a cambiare auto molto spesso e, di conseguenza, preferiscono noleggiare direttamente un’auto piuttosto che impegnarsi con un eventuale acquisto.

Insomma, i fattori da considerare sono diversi, ma generalmente il noleggio può essere davvero utile.

LEGGI ANCHE: