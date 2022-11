La crisi non sembra colpire il mercato delle auto di lusso: ecco quali sono state le più vendute sia nel mondo che in Italia.

La crisi degli ultimi anni sembra non aver intaccato il mercato delle auto di lusso. Scopriamo quindi quali sono state le auto di lusso più vendute sia al mondo che in Italia.

Quali sono le auto di lusso più vendute al mondo?

Crisi o no, la macchina sembra essere un bene a cui difficilmente si riesce a rinunciare. Nonostante i tempi difficili vissuti anche sul piano economico, la vendita delle vetture di lusso ha infatti subìto una crescita.

In particolare, la Porsche ha svettate la classifica delle consegne nel mondo, aumentandole dell’11%. Ferrari e Lamborghini, per quanto riguarda il “Made in Italy”, non sono però state da meno. La casa del Cavallino Rampante ha infatti avuto un aumento del 14%, mentre quella del Toro ha visto una crescita del 10%.

Le vendite non sono però aumentate solo per le due famose case automobilistiche italiane. Bentley, per esempio, ha registrato il 31% in più di vendite globali. La rivale Rolls Royce invece ha fatto anche meglio, con uno storico 49% in più di vetture vendute.

Auto di lusso più vendute: chi vince in Italia?

Visto l’aumento di vendite a livello mondiale, Porsche non poteva mancare anche tra i marchi più venduti nel Bel Paese. La 911 batte il modello Panamera con 400 immatricolazioni in più; ma non solo. Il modello Taycan, elettrico, ha infatti avuto un enorme successo in Italia, confermando la bontà della casa di Stoccarda.

Rimanendo in terra tedesca, tra le preferite dagli italiani, e dunque le più vendute, ci sono anche Mercedes, Audi e BMW.

La AMG GT e la Classe S tra le migliori per la casa della stella a tre punte; tra le rivali invece si piazzano la Serie 7 e la Serie 8 di BME e la A8 per l’azienda dei quattro cerchi.

Nella classifica non mancano inoltre le Tesla, con la Model S che batte la Model X. Sul fronte italiano spuntano invece sia la Maserati Ghibli, modello più venduto dopo la Porsche 911, che la Ferrari 488.

