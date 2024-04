Le auto ibride sono presenti sul mercato italiano da oltre un decennio e solamente in questi ultimi anni sono diventate le principali protagoniste con un numero di acquisti importante, in questo articolo vediamo le principali differenze tra le full hybrid e le mild hybrid così da comprendere quale ha più senso acquistare.

Auto ibride mild hybrid e full hybrid: le differenze

Le auto ibride definite full hybrid come suggerisce il termine full ovvero a piena capacità, hanno un motore elettrico che è in grado di muovere l’auto per molti chilometri anche a motore termico spento, permettendo quindi di viaggiare ad emissioni zero con un vantaggio per l’ambiente.

Al contrario le mild-hybrid come indicato dal termine mild traducibile come blando, hanno un ibrido che funge da generatore d’energia e da supporto al motore termico. Queste vengono definite ibride leggere perché il motore termico è sempre acceso e la parte elettrica è utile per l’accensione e le partenze.

Infatti aiutando il motore nelle fasi critiche ci sarà un notevole risparmio in termini di consumi dato che il ciclo di accensione e spegnimento non è solo deputato al motore termico.

Quale è più conveniente?

Entrambe sono scelte ideali per entrare nell’universo delle ibride. Tutto dipende da quello che si ricerca dall’auto, se si vuole un’auto in grado di viaggiare per un largo periodo ad emissioni zero allora una full hybrid è perfetta.

Di contro se non si hanno problemi ad avere un’auto sostanzialmente completamente termica le mild-hybrid con diversi tagli di batteria sono quelle su cui puntare.

Il risparmio e la convenienza è presente su entrambe. Le full hybrid possono entrare in zone di circolazione limitate con il solo motore elettrico a differenza delle mild-hybrid. Anche questo aspetto è da tenere in considerazione se si utilizza l’auto in città.