Cadillac Escalade, questo nome è noto a molte persone dato che è il suv che fa sempre bella mostra di sé in gran parte dei film di produzione americana. Questo modello ha una grande storia che sembra non volersi fermare. E’ infatti ufficiale l’approdo nelle concessionarie del modello 2025. In questo articolo vediamo il suo prezzo e le caratteristiche.

LEGGI ANCHE: Cupra Formentor 2024 – il suv sportivo spagnolo migliora in ogni aspetto

Cadillac Escalade 2025: dimensioni da record

Cadillac Escalade è un modello di SUV che già nelle sue precedenti versioni era un qualcosa di particolare e di “alieno” per le strade europee. Questo concetto è stato ulteriormente esasperato per il MY 2025 che si presenta in due varianti, chiamiamole impropriamente short e long version. La Short è lunga 5,38 metri, di contro la Long è ben 5,76 metri.

Per capirci è un veicolo che in ognuna delle due varianti è più lungo dei furgoni che siamo abituati a vedere sulle nostre strade. Di conseguenza massima attenzione se lo trovate lungo il vostro cammino.

Passando al lato motoristico, Escalade mostra fieramente di essere nato in USA, il suo cuore è infatti un classico V8 small block, scrivere di V8 in un Europa sempre più votata a motori di piccola cubatura è un qualcosa di anacronistico. Un motore da 420 cavalli a 5.600 giri/minuto e ben 623 Nm di coppia massima a 4.100 giri/minuti.

Valori impressionanti ma che potrebbero non riuscire a tenere a bada il “bestione” che è questo nuovo Escalade. Il suo peso infatti varia dai 2.634 kg per la versione a trazione posteriore sino ai 2.807 per la trazione integrale.

Per chi fosse assetato di potenza vi è la versione Supercharged sovralimentata tramite compressore volumetrico. I cavalli qui sono 682 a 6.500 giri e ben 885 Nm di coppia massima a 3.600 giri.

LEGGI ANCHE: Porsche Cayenne, quarta generazione solo ibrida, addio al termico?

I prezzi per l’Europa saranno davvero alti

Cadillac non ha ufficializzato i prezzi per la versione 2025 ma considerando il listino 2024 che vede questo modello partire da 82.000 dollari ed anche basandosi sul fatto che quest’auto entrerà in Europa tramite canali non ufficiali, è facile trovarsi a spendere il doppio.

Quasi 150.000 euro per un SUV di lusso sono in linea con quello che offre il mercato. Con Escalade l’esclusività è sicuramente un benefit a cui fare attenzione.