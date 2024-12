In questi ultimi decenni si sta vedendo sempre più la presenza di cambi cosiddetti doppia-frizione vale a dire dei cambi automatici evoluti rispetto al classico automatico che permettono maggior velocità nei passaggi tra i rapporti ed anche un ridotto consumo di carburante, in questo articolo vediamo come funzionano e perché sono utilizzati.

LEGGI ANCHE: Servizi di noleggio a lungo termine – quali sono e come scegliere il migliore

Cambio doppia frizione: cos’è e come funziona

Il cambio doppia frizione è un cambio manuale automatizzato, vale a dire che i passaggi di marcia avvengono in automatico senza che il conducente debba premere la frizione.

Il vantaggio principale di questo tipo di cambi è che la velocità sia in salita che in discesa del rapporto è nettamente più veloce rispetto al classico manuale, velocità presente ad ogni tipo di andatura. Inoltre vi è anche un risparmio di carburante circa del 10%.

Le case hanno adottato nomi diversi per questo tipo di trasmissione, i più famosi sono DSG per le Volkswagen, S Tronic per le Audi e PDK utilizzato da Porsche anche se il termine più comune per descriverlo è DCT ovvero Dual Clutch Transmission.

Il cambio a doppia frizione usa due sotto trasmissioni, accoppiate a due frizioni senza il terzo pedale. Di solito questi hanno 6 o 7 rapporti, le auto più recenti arrivano anche a 8, di cui l’ottava è stata inserita per questioni di consumo, e funzionano tramite i paddle al volante o un joystick nella posizione del manuale.

Sul Joystick spingendo in basso si sale di marcia ed invece se si va in avanti si scala. I paddle invece vedono a destra il comando per salire di marcia e a sinistra per scalare.

LEGGI ANCHE: Come guidare un’auto con il cambio automatico?

Che tipo di frizioni adottano?

Le auto che hanno motori che erogano una coppia sino a 250 Nm quindi piccole e medie adottano una frizione a secco, di contro quelle con motori la cui coppia supera i 250 Nm hanno una frizione a bagno d’olio.

La frizione a secco è più resistente e meno delicata di quella a bagno d’olio. Se un cambio doppia frizione si guasta, la sua riparazione è più costosa rispetto ad un manuale ed anche acquistare un’auto con questa tecnologia comporta una maggiore spesa all’acquirente.