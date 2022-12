Caratteristiche Lexus RX 2023: tutti i dettagli

Tutto ciò che dovreste sapere sull'auto attesa per il 2023.

Siete curiosi di scoprire le caratteristiche della nuova Lexus RX 2023? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Lexus RX 2023: tutte le caratteristiche nel dettaglio

Design

Nonostante una revisione completa per il 2023, il SUV RX di Lexus mantiene le sue doti di guida morbida che sembrano fatte su misura per i suoi fedeli acquirenti.

Il menu prevede un quartetto di motorizzazioni, tra cui una nuova versione ibrida plug-in. Il nuovo stile della RX appare molto più nitido rispetto a quello del modello uscente e, nella parte anteriore, c’è una nuova versione della griglia a bocca larga del marchio e le riconoscibili luci di marcia a forma di L di Lexus.

Gli interni sono più lussuosi e l’abitacolo è dotato di un grande schermo touchscreen per l’infotainment e delle più recenti funzioni tecnologiche.

Il modello precedente era offerto in configurazioni a due o tre file, ma la RX 2023 è esclusivamente a due file.

Una variante a tre file potrebbe aggiungersi alla gamma in un secondo momento, oppure Lexus potrebbe decidere di lanciare un nuovo SUV più grande al di sopra della RX con una disposizione standard a sette posti.

Cosa c’è di nuovo nel 2023?

La RX entra nella sua quinta generazione con un design completamente nuovo ed è pronta ad arrivare negli showroom statunitensi entro la fine del 2022.

Finché Lexus non rilascerà ulteriori informazioni su prezzi e caratteristiche, non ci pronunceremo. Ma la RX sarà offerta con un’ampia gamma di motorizzazioni e in allestimenti normali e F Sport. Il modello più sportivo sarà la RX500h F Sport Performance, con un propulsore ibrido da 367 CV e trazione integrale di serie.

Motore, trasmissione e prestazioni

La RX 2023 viene offerta con non meno di quattro diversi propulsori, a partire dal modello base RX350, alimentato da un motore turbo a quattro cilindri da 2,5 litri da 275 CV. Questo modello è dotato di serie di un cambio automatico a otto rapporti e di una trazione anteriore, mentre la trazione integrale è un optional. La RX350h ibrida abbina motori elettrici a un motore a quattro cilindri da 2,4 litri per una potenza di 246 cavalli ed è dotata di cambio automatico a variazione continua (CVT) e trazione integrale. Passando alla RX500h F Sport Performance si ottiene un propulsore più potente.

Interni e comfort

Sebbene il modello precedente fosse disponibile sia in configurazione a due che a tre file, la RX 2023 viene offerta esclusivamente come SUV a due file e cinque posti. Un modello a tre file potrebbe debuttare in seguito o la RX L potrebbe essere sostituita da un SUV completamente diverso e più grande con una terza fila di sedili di serie.

Il design degli interni della RX 2023 è più moderno rispetto al modello 2022, con sezioni in tessuto testurizzato sui pannelli superiori delle porte, illuminazione ambientale dall’aspetto ricco e finiture in legno a poro aperto sui modelli RX350. La RX500h F Sport Performance presenta sedili anteriori più imbottiti, finiture interne nere, comandi al volante e pedali in alluminio.

