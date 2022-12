Lexus RX 2023: prezzo, interni e dimensioni

La Lexus RX 2023, il SUV di lusso di medie dimensioni, è in concorrenza con modelli pesanti come la Lincoln Nautilus e la Genesis GV80. Per ora è stato presentato in configurazione a due file; il modello RX L a tre file dell’ultima generazione sarà probabilmente sostituito dalla prossima Lexus TX.

Lexus RX 2023: cosa c’è di nuovo

Esterni ridisegnati con griglia e luci aggiornate

La nuova piattaforma del veicolo consente di ridurre il peso, aumentare lo spazio per le gambe posteriori e lo spazio di carico

Sbalzo posteriore più corto, ma stessa lunghezza complessiva della precedente generazione di RX

Nuovi propulsori a quattro cilindri (a gas e ibridi)

In arrivo un modello ibrido plug-in

Nuovi livelli di allestimento, tra cui Premium+ e F Sport Performance

Design più elegante della console centrale

Touchscreen da 14,0 pollici disponibile

Suite di sicurezza aggiornata

Tecnologia aggiornata, compresa la funzione Advanced Park disponibile

Lexus RX 2023: prestazioni

La linea V-6 del modello precedente non esiste più. Al suo posto, Lexus offre quattro nuove opzioni di propulsione sulla nuova RX 2023:

2023 Lexus RX 350

Trazione : FWD o AWD, cambio automatico a otto velocità

: FWD o AWD, cambio automatico a otto velocità Motore : quattro cilindri in linea da 2,4 litri con turbocompressore

: quattro cilindri in linea da 2,4 litri con turbocompressore Potenza/coppia : 275 CV/317 lb-ft

: 275 CV/317 lb-ft Efficienza : 24 mpg combinati (stima)

: 24 mpg combinati (stima) Accelerazione (0-60 mph): 7,5 secondi (FWD), 7,2 secondi (AWD) (Lexus stima).

2023 Lexus RX 350h ibrida

Trasmissione : AWD, automatico CVT

: AWD, automatico CVT Motore : sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,5 litri

: sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,5 litri Potenza/coppia : 246 CV/233 lb-ft

: 246 CV/233 lb-ft Efficienza : 33 mpg combinati (stima)

: 33 mpg combinati (stima) Accelerazione (0-60 mph): 7,4 secondi (stima Lexus)

2023 Lexus RX 450h+ ibrido plug-in

Trazione: AWD, automatico CVT

AWD, automatico CVT Motore : sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,5 litri, batteria da 18,1 kWh

: sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,5 litri, batteria da 18,1 kWh Potenza : 302 CV combinata (est)

: 302 CV combinata (est) Efficienza : 76 mpg-e combinati (stima)

: 76 mpg-e combinati (stima) Accelerazione (0-60 mph): 6,0 secondi (stima Lexus)

RX 500h F Sport Performance Hybrid

Trasmissione : AWD, cambio automatico a sei velocità

: AWD, cambio automatico a sei velocità Motore : sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,4 litri con turbocompressore

: sistema ibrido a quattro cilindri in linea da 2,4 litri con turbocompressore Potenza/coppia : 367 CV/406 lb-ft

: 367 CV/406 lb-ft Efficienza : 26 mpg combinati (stima)

: 26 mpg combinati (stima) Accelerazione (0-60 mph): 5,9 secondi (stima Lexus)

Lexus RX 2023: tecnologia

Finalmente la RX si libera di alcune caratteristiche antiquate del design interno. Oltre ad aver eliminato il vecchio lettore CD, ha eliminato il frustrante touchpad a favore di un sistema di infotainment aggiornato basato su touchscreen con uno schermo da 14,0 pollici disponibile.

La RX 2023 offre molte altre caratteristiche tecnologiche avanzate, tra cui un quadro strumenti digitale, un head-up display e una Digital Key che consente di aprire le portiere con uno smartphone. All’interno del SUV è presente anche un pulsante di apertura elettronica delle portiere.

