Individuare un singolo responsabile non è semplice. Ecco alcune curiosità in merito.

Chi ha inventato le auto per la prima volta? La strada per scoprire chi ha inventato l’automobile è lunga e tortuosa, e individuare un singolo responsabile non è una questione semplice.

Chi ha inventato le auto? Curiosità sulla storia dell’automobile

Se si riavvolge lo sviluppo delle automobili oltre il GPS, oltre i freni antibloccaggio e i cambi automatici e persino oltre il Modello T, alla fine si arriva all’Automobile Benz n. 1, l’anello mancante tra le automobili e le carrozze trainate da cavalli.

Karl Benz brevettò l’automobile a tre ruote, nota come “Motorwagen”, nel 1886. Si trattava della prima vera automobile moderna, tanto che Benz viene spesso identificato come l’uomo che ha inventato l’automobile. Benz brevettò anche il suo sistema di accelerazione, le candele, il cambio, il radiatore ad acqua, il carburatore e altri elementi fondamentali dell’automobile. Benz costruì infine un’azienda automobilistica che esiste ancora oggi come Gruppo Daimler.

Benz brevettò la prima auto a benzina, ma non fu il primo visionario dei veicoli semoventi. Alcuni punti salienti della storia dell’automobile.

Altre curiosità

Leonardo da Vinci aveva abbozzato un carro meccanizzato senza cavalli all’inizio del 1500. Come molti dei suoi progetti, non fu costruito durante la sua vita. Tuttavia, una replica è esposta allo Chateau Clos Lucé (si apre in una nuova scheda), ultima dimora di Leonardo e oggi museo.

I carri a vela, spinti dal vento, erano in uso in Cina quando i primi occidentali li visitarono e nel 1600 Simon Steven d'Olanda ne costruì uno che trasportava 28 persone e copriva 39 miglia (63 km) in due ore, secondo la General Motors.

Il francese Nicholas-Joseph Cugnot costruì un veicolo semovente con motore a vapore nel 1769. Il carro, progettato per spostare i pezzi d'artiglieria, si muoveva a passo d'uomo (2 mph o 3,2 km/h) e doveva fermarsi ogni 20 minuti per creare una nuova testa di vapore.

La parola "automobile" ha avuto significati diversi in tempi diversi. Alla fine del XIX secolo, un'automobile era un "tram", cioè un tram. Prima di allora i tram erano "carrozze a cavalli", ossia omnibus trainati da cavalli su rotaie. Il termine "automobile" è diventato disponibile per ciò che in precedenza era chiamato "carrozza senza cavalli" o forse automobile.

