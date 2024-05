In questo articolo vi spieghiamo alcune strategie e consigli su come allontanare i gatti dal cofano della vostra macchina.

Vorreste allontanare i gatti dal cofano della macchina ma non sapete come fare? Questi dolci pelosetti sono incredibilmente graziosi, ma per ovvie ragioni non ci fa impazzire l’idea che salgano sulle nostre auto.

Per fortuna ci sono dei modi assolutamente sicuri per allontanarli e che quindi non faranno loro del male.

Come allontanare i gatti dal cofano della macchina: consigli utili

Prima di procedere con le nostre soluzioni, partiamo da alcune alternative tanto ovvie quanto efficaci. Come prima cosa, potreste voler considerare una cover per la vostra auto.

In commercio è possibile trovare diversi prodotti che copriranno la macchina in modo efficace. Oltretutto, possono essere particolarmente utili anche in caso di pioggia, grandine, vento forte o altri eventi che potrebbero danneggiare la carrozzeria.

Anche il sole caldo dell’estate potrebbe essere deleterio, quindi una cover potrebbe essere la soluzione perfetta.

Infine, provate a parcheggiare altrove se ne avete la possibilità.

Repellente per gatti

In commercio è possibile trovare dei repellenti spray o in polvere che allontanano i gatti a causa dell’odore fastidioso.

Si tratta di prodotti innocui, quindi non abbiate timore di utilizzarli. In genere si usano anche sulle superfici morbide della casa, come i divani.

Pepe di Cayenna

Non è il massimo cospargere la propria auto di pepe, ma pare che questa variante sia incredibilmente efficace ed è stata testata da molti automobilisti.

Repellente a ultrasuoni

In commercio è possibile trovare dei dispositivi che si attivano una volta rilevato un movimento ed emettono un suono molto fastidioso per i gatti.

Onestamente questa idea non ci fa impazzire. Perché dare così fastidio ai nostri amici pelosetti? Vi suggeriamo quindi di provare le alternative elencate sopra.

