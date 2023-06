Se non sapete come aprire il cofano della macchina, vi spieghiamo tutti i passaggi essenziali. È possibile che si possieda il proprio veicolo per un certo periodo di tempo prima di dover aprire il cofano. Tuttavia, è inevitabile che si debba accedere a questa zona, a volte anche se il veicolo è nuovo di zecca.

Ad esempio, è necessario controllare periodicamente i liquidi dell’auto ed è essenziale sapere come aprire il cofano per farlo.

I veicoli moderni sono spesso dotati di un fermo del cofano che è collegato a una leva all’interno dell’abitacolo. Prima di poter aprire il cofano, è necessario individuare il fermo del cofano. Se si apre il cofano in modo errato, si può danneggiare il chiavistello o il cofano e si rischia di dover affrontare una spesa aggiuntiva per le riparazioni.

Come aprire il cofano della macchina: la guida completa

Individuazione del fermo di apertura del cofano

Il modo in cui si apre il cofano del veicolo varia a seconda che si tratti di un modello più vecchio o più recente.

Cercare un portello di sblocco all’interno dell’abitacolo del veicolo. I modelli più recenti di veicoli sono dotati di un chiavistello per sbloccare il cofano da qualche parte all’interno dell’abitacolo.

Trovare il chiavistello può essere un po’ complicato se non si sa bene dove guardare. Il fermo di sblocco può trovarsi in una delle seguenti aree del veicolo:

Sotto il cruscotto, vicino alla porta del conducente.

Nella parte inferiore del cruscotto sotto il piantone dello sterzo

Sul pavimento del lato guida

Cercare il fermo di sblocco all’esterno dell’auto

I modelli più vecchi si aprono rilasciando il fermo sotto il cofano.

Dovrete cercare una leva nella parte anteriore del veicolo, accanto alla griglia o al paraurti anteriore. È possibile sbirciare attraverso la griglia per trovare la leva o tastare i bordi per trovare il fermo.

Attenzione: Assicurarsi che il motore sia freddo prima di iniziare a tastare intorno alla griglia.

Suggerimento: se non riuscite a trovare la leva, consultate il manuale d’uso per vedere dove si trova o chiedete a un meccanico di mostrarvi dove è posizionata e come aprirla.

Posizionarsi vicino al cofano

Una volta sbloccato il chiavistello, per aprire il cofano è necessario trovarsi all’esterno del veicolo.

Azionare il chiavistello esterno. Sarà possibile sollevare il cofano solo di pochi centimetri fino a quando non si sposterà la leva esterna sotto il cofano per sbloccarlo completamente.

Aprire il cofano

Per tenere il cofano in posizione, utilizzare l’asta metallica situata all’interno del vano motore, vicino alla parte anteriore dell’auto. Alcuni modelli non richiedono l’asta e il cofano rimarrà in posizione da solo.

