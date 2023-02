Come capire se un autovelox è attivo? Si tratta di uno strumento particolarmente essenziale, dato che impedisce al conducente di superare i limiti di velocità.

Tuttavia, a volte può capitare che per una futile distrazione ci si possa imbattere in una multa salata.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come capire se un autovelox è attivo?

Innanzitutto, gli autovelox devono essere visibili in qualsiasi momento della giornata. Ciò significa che devono essere preceduti da una segnaletica luminosa che vi permetta di identificarli.

Alcuni potrebbero non essere attivi, altri potrebbero essere guasti mentre altri ancora sono pronti a rilevare comportamenti inadatti.

Come riconoscerli

Non c’è un modo specifico per capire se siano in funzione o meno, ma una volta identificati dovrete necessariamente adeguare la velocità ai limiti imposti.

Generalmente è possibile vedere queste pseudo scatole quadrate.

Al loro interno si trovano delle fotocellule che catturano la velocità dei veicoli.

Tuttavia, si possono trovare anche gli autovelox mobili. Questi ultimi funzionano con il laser e non con le fotocellule, ma necessitano del lavoro delle forze dell’orzine.

Autovelox in funzione

Come anticipato prima, non esistono dei modi sicuri per capire se un autovelox sia in funzione. Nel caso degli apparecchi fissi, però, ci sono alcune cose che potreste fare in merito.

Innanzitutto, prestate attenzione al loro stato. Sembrano abbandonati? Non centrati con la strada? In quel caso potrebbero non essere funzionanti da tempo.

Se, invece, superando il limite di velocità vedete un flash, allora l’autovelox è in funzione.

In quest’ultimo caso, vuol dire che lo strumento ha rilevato il superamento del limite di velocità e ha scattato una foto del veicolo.

