Come capire se i cerchi dell’auto sono compatibili: ciò che si deve sapere

Come capire se i cerchi dell’auto sono compatibili? Ci sono diversi fattori importanti da considerare per rispondere a questa domanda.

Come capire se i cerchi dell’auto sono compatibili

Schema dei bulloni

Lo schema dei bulloni di un veicolo è costituito da due componenti: il numero di perni ruota e la misura dell’asse centrale di tali perni. Ad esempio, uno schema di bullonatura 5×114,3 significa che ci sono 5 occhielli e che il diametro dell’asse centrale dei perni ruota misura 114,3 mm.

Esistono due modi diversi per misurare il diametro, a seconda del numero di occhielli. Se il vostro veicolo ha 4, 6 o 8 occhielli, misurate dal centro di un perno ruota al centro del perno ruota opposto. Se invece possedete un veicolo a 5 occhielli, misurate dal centro di un perno all’esterno del perno più lontano.

Interasse della ruota

L’interasse è misurato in pollici dalla superficie di montaggio della ruota alla parte posteriore della stessa. Più grande è l’interasse della ruota, più arretrerà sotto il veicolo.

Offset della ruota

L’offset della ruota fa una grande differenza per quanto riguarda l’aspetto e le prestazioni della ruota sul veicolo. L’offset è misurato dall’asse centrale al cuscinetto di montaggio della ruota ed è calcolato in millimetri positivi (+) o negativi (-). Più l’offset è positivo, più la ruota si inserisce nel vano ruota.

Più l’offset è negativo, più la ruota sporge verso il parafango. In genere, per ottenere un assetto più aggressivo, si sceglie un offset più negativo. Più ci si avvicina allo zero, più sorgono potenziali problemi di spazio con i parafanghi del veicolo. Se riuscite a misurare lo spazio posteriore e la larghezza delle ruote, potete trovare la conversione dell’offset nella tabella sottostante.

Plus Sizing o Up Sizing

Molti proprietari di veicoli desiderano aumentare le dimensioni delle ruote rispetto a quelle originali. Si tratta del cosiddetto up sizing o plus sizing. Se si intende aumentare il diametro della ruota, bisogna ricordare di diminuire la misura del pneumatico per mantenere il diametro complessivo della configurazione ruota/pneumatico di serie. In questo modo si avrà la certezza di avere uno spazio sufficiente per evitare lo sfregamento.

