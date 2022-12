Come fare auto noleggio a lungo termine: la guida essenziale

Noleggiare un'auto a lungo termine può rivelarsi particolarmente utile in diverse occasioni. Scopriamo insieme come fare.

Sapere come fare auto noleggio a lungo termine è molto importante. Si tratta di un’iniziativa che può essere molto utile in diverse circostanze, ma è necessario dapprima conoscere i requisiti specifici e altri dettagli.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come fare auto noleggio a lungo termine: i requisiti

I clienti privati devono certificare di avere un contratto a tempo indeterminato da almeno sei mesi, con il canone mensile che non deve superare il terzo della retribuzione.

Trattandosi di un contratto a tutti gli effetti, dovrete portare con voi dei documenti specifici. Tra questi rientrano innanzitutto la patente e la carta d’identità (o passaporto). Assicuratevi anche di portare con voi l’eventuale modello unico e partita IVA.

E se non ho tutti i documenti?

In questo caso la procedura diventa molto più complessa. Senza una patente ben visibile, infatti, non è possibile accettare il noleggio. In alcuni casi potrebbe essere necessario procedere con un iter burocratico particolarmente tedioso, ma la Motorizzazione dovrebbe riuscire a darvi un certificato sostitutivo momentaneo.

Il pagamento

Il pagamento va effettuato tramite carta di credito, quindi altri metodi non sono accettati (carta di debito o carta non intestata). Assicuratevi però di chiedere informazioni all’autonoleggio, perché in alcuni casi potrebbero permettervi di pagare con una carta prepagata.

E i clienti business?

I costi dipendono dall’età dell’azienda. Nel caso fosse più giovane di due anni, infatti, verrebbe considerata Neo Costituita e pagherebbe un canone diverso.

Insomma, dipende da diversi fattori ed è necessario informarsi prima.

Potete recarvi in qualsiasi autonoleggio e chiedere dapprima tutte le informazioni principali, in modo da sapere come procedere. Oltretutto, vi indirizzeranno al meglio in questo percorso.

LEGGI ANCHE: