Edward Cullen è il protagonista della saga prima letteraria e poi cinematografica di Twilight dove interpretato da Robert Pattinson è un vampiro di 120 anni in un corpo di un diciassettenne che si innamora di una ragazza. In questo articolo scopriremo che auto guida questo personaggio sia nei libri che nei film.

Che auto guida Edward Cullen

Sia nei libri che nei film Cullen guida vetture Volvo. Nel libro è al volante di una S60R ma siccome quando uscì il film non fu più in produzione la produttrice Mayer pensò di utilizzare una Volvo C30 per il primo film e un XC60 per gli altri due.

Volvo S60R – La Volvo S60R è la versione sportiva della berlina S60 prodotta per entrare nel segmento delle berline sportive con Audi S4 e BMW M3. Si tratta di una vettura dotata del motore T5 con l’aggiunta di turbo ed intercooler per un aumento di 30 cavalli rispetto al modello standard. La vettura aveva freni Brembo a 4 pistoncini e cerchi in lega da 18″ “Pegasus” inoltre era dotata del sistema “Four C” (Continuously Controlled Chassis Concept) studiato in collaborazione con la svedese Ohlins e Monroe e permetteva di avere tre modalità di guida – Comfort, Sport Advanced – l’ultima era stata studiata per la guida in pista.

Volvo C30 – Nel primo film Cullen guida una C30 la coupé prodotta dal marchio svedese dal 2006 al 2012. Dotata di motori 4 cilindri e 5 cilindri. La versione del film è la T5 dotata del 5 cilindri da 230 cavalli.

Volvo XC60 – Negli ultimi due capitoli si vede la XC60 un SUV la versione utilizzata fu probabilmente quella dotata del motore T6 3.0 di cilindrata con la trazione integrale ed il cambio automatico. La velocità massima è di 210 km/h.

