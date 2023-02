Come proteggere l’auto dal pignoramento: consigli utili

Volete proteggere la vostra auto dal pignoramento ma non sapete esattamente come fare? Ebbene, ci sono alcune cose da poter fare e che vi permetteranno di evitare conseguenze spiacevoli.

Come proteggere l’auto dal pignoramento

Attenzione ai pagamenti in ritardo

Cercate di recuperare i pagamenti quanto prima. Informatevi leggendo i contratti: dovreste trovare tutte le condizioni del caso.

Secondo alcuni contratti potreste non essere inadempienti se non si è in ritardo di trenta giorni. Dipende da diversi fattori ed è di vitale importanza informarsi.

Ad ogni modo, cercate di recuperare tutti i pagamenti in ritardo e di pagare l’intero importo corretto, altrimenti anche in questo caso potreste risultare inadempienti.

Attenzione: anche se siete inadempienti avete il diritto di ripristinare il prestito.

In molti casi, ripristinando il prestito, proteggerete l’auto dal pignoramento. Nel caso sia già stata sottratta, potrete invece riaverla indietro.

Se doveste pagare nuovamente in ritardo, però, potrebbe non esserci più alcuna possibilità.

Conservate le copie dei pagamenti

Potranno essere di vitale importanza nel caso doveste andare in tribunale.

Evitate i prestiti con garanzia

Se non riuscite a pagare, non rischiate di perdere l’auto. In caso di necessità di prestito, optate per le cooperative di credito, la famiglia o gli amici.

Cosa fare se l’auto è stata pignorata

Generalmente, si ha diritto al riscatto in caso di pagamento dell’intero saldo. Tuttavia, se l’auto dovesse essere venduta, perderete questo diritto e non potrete fare molto.

Tuttavia, pagare l’intero prestito non è sempre fattibile.

Potreste riuscire a trovare delle buone alternative nel caso si tratti di cifre piuttosto basse, ma non per prestiti particolarmente elevati.

In casi estremi, potreste decidere di vendere personalmente l’auto, invece di farla mettere all’asta.

