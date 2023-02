Conviene fare il leasing dell’auto? Quali sono i principali vantaggi da considerare?

Si tratta di un’opzione sempre più considerata dalle persone, ma è davvero così vantaggiosa? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Conviene fare il leasing dell’auto? I principali pro e contro

Un tempo questa pratica era riservata solo ai professionisti, ma ora è sempre più diffusa tra i privati. Generalmente viene sfruttata dalle persone che sono costrette a viaggiare molto o a cambiare l’auto molto spesso.

In questa pratica, la società proprietaria di una vettura decide di affidare momentaneamente la vettura al cliente. Tutto ciò con un pagamento in anticipo e una rata mensile.

Il contratto si basa su una durata specifica: successivamente potrete decidere di tenere l’auto semplicemente pagando una maxi rata finale.

Si tratta sicuramente di un’opzione conveniente, ma dipende certamente dalle vostre necessità.

Se ad esempio percorrete molti km al giorno, potrebbe essere ideale optare per il leasing.

I requisiti del leasing

Sapere di dover pagare in anticipo , insieme alle rate mensili e valutare una rata finale piuttosto ingente.

, insieme alle rate mensili e valutare una rata finale piuttosto ingente. Essere consapevoli che, in caso di pagamento in ritardo, l’azienda non vi permetterà più di guidare l’auto.

La rata finale viene concordata all’inizio.

I prezzi dipendono sicuramente dal tipo di auto, quindi non sono uguali per tutti. Generalmente una city car può costare 200 euro al mese.

E il noleggio?

Ci sono alcune differenze specifiche. Innanzitutto, con il noleggio non è necessario pagare in anticipo. Inoltre, nel noleggio sono incluse le spese di manutenzione e assicurazione, cosa di cui non usufruisce il leasing.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale tra le due opzioni: con il leasing potrete a un certo punto decidere di riscattare l’auto e, quindi, renderla completamente vostra.

In questo modo non dovrete dipendere da determinate limitazioni.

