Come rinnovare la patente scaduta, i passaggi da seguire per non rischiare gravi sanzioni.

La patente di guida come tutti i documenti ha una data di scadenza, spesso capita di non fare attenzione a quest’ultima e quindi ci si accorge tardi che la validità è terminata, rischiando anche multe salate se si viaggia con il documento scaduto. Vediamo in questo articolo i passi da seguire per rinnovarla correttamente.

Come rinnovare la patente scaduta: i passaggi da seguire

Il primo passo da seguire è verificare se quest’ultima è effettivamente scaduta e nel caso lo fosse recarsi immediatamente in autoscuola per chiedere il rinnovo.

Per il rinnovo servono i seguenti documenti:

Carta d’identità

Codice fiscale

Patente scaduta

Questi vanno consegnati all’autoscuola o all’ASL o anche ad un’agenzia di pratiche auto assieme alle ricevute dei due pagamenti che sono obbligatori ovvero 10,20 euro alla Motorizzazione per i diritti e 16 euro è l’imposta di bollo.

A questi 26,20 euro vanno aggiunti circa 120 euro per la visita medica da effettuare presso l’autoscuola nel periodo indicato dalla stessa, solitamente la settimana successiva alla ricezione dei documenti.

Il prezzo può cambiare da autoscuola ad autoscuola, essendo meno caro o leggermente più costoso, per quello bisogna parlare con chi la gestisce, la nostra è solo una stima.

Sono importanti anche le fototessere, solitamente ne sono richieste due e di recente fattura, che verranno poi utilizzate per apporre il volto della persona che deve rinnovare la patente sul documento.

Cosa fare una volta acquisiti i documenti?

Dopo che la scuola ha acquisito i documenti richiesti ed aver svolto la visita medica di idoneità, se questa è stata superata, il medico invia l’esito positivo alla motorizzazione.

Da quel momento serviranno circa 14 giorni per farsi recapitare la patente nuova a casa. Viene infatti dato un foglio provvisorio che consente di guidare l’auto in attesa dell’arrivo del documento.

In caso di controllo infatti non si avranno sanzioni dato che mostrandolo gli agenti capiranno la vostra situazione.