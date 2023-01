Avete bisogno di smontare l'autoradio ma non avete con voi le chiavette di estrazione? Vi sveliamo alcuni trucchi che vi aiuteranno.

Come smontare l’autoradio senza chiavette? Si può fare davvero? Ebbene, in realtà sì. Sebbene le chiavette siano piuttosto economiche, con un prezzo generalmente inferiore ai dieci euro, può capitare di dover necessariamente smontare l’autoradio con mezzi di fortuna.

Esistono alcuni strumenti che possono aiutarvi a estrarre ugualmente l’autoradio, ma dovrete essere delicati e individuare lo strumento giusto per non danneggiare l’autoradio. Vediamo quindi come procedere.

Come smontare l’autoradio senza chiavette?

Per smontare l’autoradio senza chiavette potreste utilizzare una fascetta o il fil di ferro. Dovrete osservare attentamente la parte frontale dell’autoradio e capire quale sia lo strumento più compatibile. Supponiamo si tratti del fil di ferro, dovrete comportarvi esattamente come fareste con le chiavette di estrazione.

Prendetene quindi un paio e inseriteli nei fori posti su entrambi i lati dell’autoradio. Dovete procedere fino a quando non sentirete un clic: significa che si sono sbloccate le alette di sicurezza e il prodotto può essere estratto senza alcun fermo.

Mantenete quindi fermi tutti gli attrezzi e tirate delicatamente l’autoradio verso di voi. Il gioco è fatto! Assicuratevi di essere sempre delicati e di non esercitare una pressione esagerata, altrimenti potreste danneggiare le componenti.

Come procedere con lo smontaggio

Ora potete iniziare a scollegare i cavi, anche in questo caso senza forzare eccessivamente. Potrebbe essere utile scattare prima una foto, in modo da sapere esattamente quali cavi collegare e dove.

Dove si possono comprare le chiavette di estrazione?

Le chiavette si possono trovare nei negozi di elettronica, di accessori per auto e facilmente online. Assicuratevi che siano compatibili con il vostro veicolo o comunque con il tipo di prodotto che avete. In questo modo non ci saranno spiacevoli inconvenienti.

Come già detto prima, il loro costo è decisamente basso e vale la pena averne un paio a portata di mano.

