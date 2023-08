Come rimuovere la gomma da masticare dai sedili dell'auto, i procedimenti per rendere la rimozione efficace.

La gomma da masticare che si poggia per sbaglio sui sedili dell’auto è uno dei problemi più comuni che possono capitare durante la convivenza con l’automobile, in questo articolo scopriremo come poterla rimuovere completamente facendo tornare la selleria in perfette condizioni.

Come rimuovere la gomma da masticare dai sedili: il procedimento

Il primo passo da compiere per rimuovere la gomma depositata sul sedile è provvedere al suo congelamento, per poterlo fare è necessario inserire in un sacchetto 3 o 4 cubetti di ghiaccio in una busta di plastica sigillata.

Successivamente è utile posare la busta contente il ghiaccio sulla gomma. E’ necessario lasciarlo posato per almeno 5 minuti permettendo alla gomma di irrigidirsi così che sarà poi più facile rimuoverla.

Rimuovere la gomma con una spatola o una lama non affilata, grazie a questi strumenti si è quasi sicuri di riuscire a rimuovere totalmente la gomma senza andare a rovinare il tessuto dei sedili.

Un secondo metodo per le gomme più ostinate

Nel caso la gomma da rimuovere renda davvero difficile il compito all’utente con il metodo elencato sopra si può agire in un’altra maniera.

Se il sedile è in tessuto o similpelle è necessario immergere un panno nell’aceto bianco, dopo averlo riscaldato è necessario strofinarlo sulla gomma e lasciarlo agire qualche minuto in modo che la gomma si arrotoli così sarà possibile rimuoverla anche usando le dita.

Per strofinare via i residui basta unire un cucchiaio di sapone per piatti, un cucchiaio di aceto bianco e due cucchiai d’acqua in una ciotola di medie dimensioni. Mescolare l’intruglio sino a che non assuma l’aspetto schiumoso e dopo aver immerso uno spazzolino da denti usarlo per rimuovere i residui.

E’ possibile rimuovere i residui anche con un nastro adesivo, applicarlo sui residui e rimuoverlo cercando di asportare anche la gomma, in questo caso ripetere anche più volte il passaggio. Questo metodo è adatto ai sedili in pelle.

L’ultima possibilità è affidata ad uno sgrassatore, spruzzare lo sgrassatore su un panno che andrà a diretto contatto con i residui di gomma. Utilizzare un altro panno che andrà bagnato con l’acqua fredda, verrà utilizzato dopo che è stata rimossa la gomma per pulire lo sgrassatore dal sedile. Prima di procedere verificare sullo sgrassatore che non abbia controindicazioni se utilizzato su sedili in tessuto, similpelle o pelle vera.