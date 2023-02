Come vedere se un’auto è Euro 6? Si tratta di un procedimento semplicissimo che vi permetterà di guidare il vostro veicolo con maggiore consapevolezza.

Ogni classe ambientale ha i suoi punti di forza ma anche delle forti limitazioni nel caso siano piuttosto vecchie.

Proprio per questo motivo è necessario informarsi e sapere come comportarsi. In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come vedere se un’auto è Euro 6: la guida

Si tratta di una procedura estremamente semplice. Ogni informazione è riportata sul libretto di circolazione. Trovare la classe ambientale della vostra auto sarà quindi veloce e semplice.

In alternativa, potete andare sul sito Il Portale dell’Automobilista e andare nella sezione dedicata alla verifica della classe ambientale.

Basterà digitare la vostra targa, il tipo di veicolo e il codice captcha di sicurezza!

La classe Euro 5 è probabilmente la più diffusa in questo momento e riguarda le auto immatricolate dopo il 2009. In questo caso la maggior parte delle auto può circolare senza problemi, con alcune limitazioni che riguardano le auto diesel.

Inoltre, la produzione di auto Euro 5 è stata interrotta nel 2014, proprio per favorire l’Euro 6.

Cos’è la classe Euro 6

Si tratta della Classe più ecologica. Fanno parte di questa categoria i veicoli immatricolati dopo il primo gennaio 2015 ed è una Classe a cui molti voglio dare grande priorità.

Non a caso, questi veicoli non saranno sottoposti a limitazioni e potranno circolare molto più a lungo delle altre classi.

Tra le vetture troviamo quelle a benzina e i diesel con trattamenti dei gas di scarico, quindi con sistemi rigorosamente strutturati per non inquinare.

