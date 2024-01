Start e stop: il sistema danneggia il motore?

Le moderne auto sono dotate del sistema Start e Stop che permette all’auto di spegnersi durante le soste, facendo risparmiare energia all’automobile. Un congegno invasivo che comunque può essere annullato facendo tornare l’accensione in pieno controllo dell’utente. In questo articolo vediamo se il sistema causa danni al motore dopo un utilizzo prolungato.

Start & Stop il sistema danneggia il motore?

Questo sistema comporta un lavoro maggiore dei cuscinetti che collegano le bielle all’albero motore, queste sono le famose bronzine. Infatti il continuo accendersi e spegnersi dell’auto può causare un problema a questi elementi che sono comunque stati progettati per usurarsi prima dell’albero motore.

Nelle macchine moderne le bronzine sono realizzate attraverso varie leghe di metalli combinati che le rendono molto prestanti e adatte a reggere questa fatica.

Di conseguenza il danno che il motore subisce nel corso della vita dell’auto è basso anche perché oltre alle bronzine un ruolo decisivo lo hanno i lubrificanti che permettono di avere un passaggio d’olio tra bielle ed albero a gomiti anche a veicolo fermo così da non avere un’usura ampia data dal metallo vs metallo delle due componenti.

Sulle ibride come funziona?

Nelle auto ibride il motorino d’avviamento fornisce l’energia necessaria per mantenere in vita la batteria, il motore comunque si riaccende dopo un minuto per “salvarla” di conseguenza non si hanno problemi.

Si ricorda che essendo disinseribile sta al guidatore capire se può essere utile averlo attivo in quella determinata situazione o se è meglio lasciarlo inattivo.

L’inattività riporta come anticipato il controllo al conducente che può decidere se lasciare acceso il motore durante una sosta o se spegnerlo in attesa che il traffico prosegua.

E’ un sistema utile ma di cui è meglio non abusarne, un abuso può comportare nel lungo periodo problemi all’auto che devono essere risolti con un esborso economico importante.