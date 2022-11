Dodge pickup e Challenger in Europa, le sorprese che non ci aspettavamo

Il marchio è riuscito a sorprenderci senza troppi fronzoli, dato che non ci aspettavamo dei pick-up e soprattutto delle Dodge Challenger. A parte le considerazioni estetiche o i problemi di dimensioni inadeguate, il principale ostacolo allo sviluppo delle auto americane in Europa è sempre stato la certa ingordigia dei loro motori.

In un’Europa in cui l’oro nero è sempre stato da 3 a 4 volte più costoso che negli Stati Uniti, era difficile immaginare che francesi, tedeschi o italiani acquistassero un V6 o un V8 in un veicolo di grandi dimensioni che consumasse più di 12-15 litri per 100 chilometri.

In ogni caso, l’Europa si affida da tempo al gasolio. Totale incompatibilità, quindi. Se non fosse che le carte vengono attualmente rimescolate con l’ascesa dell’auto elettrica, che potrebbe consentire un nuovo D-Day sul nostro territorio.

General Motors ha già deciso di tornare nel Vecchio Continente. GM ci dirà di più la prossima primavera, ma la gestione europea è ormai nota. Jacly McQuaid dirigerà le operazioni e confermerà nel 2023 il contenuto dell’offensiva, che probabilmente consisterà in una Equinox e, perché no, in una Blazer… o addirittura in un Hummer leggero.

E gli altri? Ford ha già una forte presenza in Europa, ma per il momento non ha in programma una F150 Lighting.

Chrysler, invece, avrebbe piani molto più concreti, visto che siamo in grado di confermare l’arrivo di una futura Muscle Car elettrica in Europa, insieme a un pick-up che non sarebbe altro che il nuovissimo Dodge Ram EV.

Dodge pickup e Challenger in Europa: una vecchia storia

Contrariamente a quanto si crede, le Muscle Car sono state vendute in Italia e in diversi altri Paesi europei negli anni ’60 e ’70. Ma raramente, se non mai, dalle filiali di distribuzione ufficiali. In Francia, ricordiamo che Henri Chemin ha lavorato duramente per introdurre la prima generazione di Mustang nel Paese. Ma in realtà, dietro le quinte, diversi concessionari Ford avevano importato e venduto Mustang e altre auto americane al 100% con targa francese.

L’esempio europeo più significativo, tuttavia, è la Svezia, che ha un numero di auto restaurate degli anni Cinquanta superiore a quello degli Stati Uniti. In effetti, in Svezia si tiene uno dei più grandi saloni dell’auto statunitensi, a Västerås. La leggenda narra che gli americani invidiano le dimensioni gigantesche dell’evento, che si svolge nell’arco di diversi giorni. Ma il fatto che in Svezia circolino così tante auto americane è anche dovuto al fatto che il Paese non ha aspettato che Chrysler, Ford o GM aprissero concessionari.

Nel 2012, le autorità svedesi hanno stimato che ogni anno venivano importate nel Paese, che conta solo 10 milioni di abitanti, 5.000 vecchie auto americane. E le “raggare” (quella cultura scandinava che si tinge di giacche nere e look rock’n’roll) ne sono particolarmente ghiotte, ancora oggi. Anche in Germania, Paesi Bassi e Belgio le auto americane sono sempre state molto apprezzate nelle collezioni. E il successo degli importatori specializzati nell’importazione e nell’omologazione di nuovi veicoli statunitensi non è in contraddizione con questo.