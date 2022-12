Se non sapete dove fare la revisione dell’auto, in questo articolo vi spiegheremo come procedere nel dettaglio. Troverete anche alcune informazioni essenziali, tra cui le date di scadenza e i costi.

In più, vi spiegheremo la differenza tra revisione e tagliando, due elementi diversi ma ugualmente importanti.

Dove fare la revisione dell’auto: tutto ciò che si deve sapere

La revisione può essere effettuata presso le officine autorizzate e i centri revisione (riconoscibili dal loro nome). In alternativa, potete effettuarla presso la Motorizzazione Civile.

Quanto costa

Il prezzo si aggira intorno ai 60-70 euro, ma dipende dal posto in cui viene effettuata. Se il veicolo è in condizioni ottimali, la procedura dovrebbe durare mezz’ora (forse anche meno).

Cos’è la revisione dell’auto?

La revisione consiste nel controllo accurato del veicolo e dei suoi componenti. Vengono controllati i freni, le luci, la frizione, le sospensioni, gli pneumatici e molto altro ancora.

Il centro autorizzato è dotato di pedane e strumenti appositi che permetteranno di controllare tutto in modo estremamente accurato.

Si tratta di una procedura di vitale importanza, perché solo in questo modo vi accerterete che non ci siano malfunzionamenti.

Oltretutto, in questo modo sarete certi di poter circolare in sicurezza. Ogni quanto farla? Ebbene, in caso di auto nuova si possono attendere quattro anni dall’immatricolazione. Successivamente, la revisione andrà fatta ogni due anni.

Nel caso non ricordaste la data di scadenza, basterà cercare il foglio rilasciato dal centro autorizzato, su cui troverete la data della revisione effettuata e l’annessa scadenza.

Generalmente, però, potreste anche ricevere una e-mail che vi ricorderà dell’imminente scadenza della revisione. Assicuratevi però di rispettare la data e di effettuare la revisione quanto prima, dato che altrimenti potreste essere multati.

