DR4: prezzo, interni e scheda tecnica

La DR4 è una vettura crossover che presenta delle linee moderne ed un notevole spazio interno. Deriva dal modello cinese Jac S3, ma presenta delle differenze che si limitano a piccoli dettagli, come i paraurti. Non a caso, l’abbondante sbalzo anteriore dovuto al paraurti rappresenta probabilmente la caratteristica più importante dell’intera vettura. Sui fianchi, poi, sono state inserite delle lunghe fasce protettive scure che sono in grado, in questo modo, di snellire le massicce fiancate.

Di seguito prezzo, interni, caratteristiche specifiche e scheda tecnica dell’autovettura DR4.

DR4: prezzo e caratteristiche

Innanzitutto, l’autovettura presenta 5 porte e la sua compattezza, unita alla comodità, è sicuramente ciò che ha conquistato il cuore di vari automobilisti. A ciò, poi si aggiunge l’ottimo rapporto qualità prezzo. Molto importante, infatti, è il punto di vista delle prestazioni dichiarate che fanno fronte a consumi inferiori rispetto al segmento a cui il modello appartiene.

La vettura è venduta a partire da 169.00 euro ed è possibile scegliere tra vari optional. Vediamo ora quali sono le caratteristiche che conferiscono a DR4 diversi vantaggi e svantaggi.

Tra i fattori svantaggiosi abbiamo le prestazioni. Il motore, infatti, ha sicuramente un numero di cavalli abbastanza elevato ma che non rendono a bassi regimi. Ci sono dei punti deboli per quanto riguarda la sicurezza, in quanto, nonostante siano presenti sei airbag, i più moderni sistemi di assistenza alla guida sono stati sacrificati.

In generale, comunque, questo crossover, è molto più agile del modello DR5 e molto più manovrabile grazie al suo morbido assetto.

DR4: gli interni di lusso

All’interno della dotazione di serie di DR4 ci sono numerosi accessori che possono essere ricondotti alle auto di lusso. Ciò perché presenta addirittura la possibilità di inserire sedili riscaldabili e soprattutto rivestiti in pelle. D’altro canto però, la plastica e i materiali utilizzati non sembrano dei migliori. Potremmo, quindi, dire che l’azienda ha voluto puntare su determinate caratteristiche per poi diminuire la qualità di altre.

La parte interna si adatta molto alle moderne tendenze stilistiche adattando il tutto alla presenza di uno schermo da 8 pollici per gestire l’intero sistema multimediale. Lo schermo è posizionato nella parte centrale dell’abitacolo ed è contornato da inserti che tentano di simulare la fibra di carbonio. Infine, componenti come il volante e i comandi del clima somigliano molto a quelli utilizzati da Opel.

Un altro fattore positivo di DR4 è sicuramente il prezzo, alquanto basso per ciò che viene offerto. È da prendere in considerazione anche lo spazio: l’autovettura è un crossover molto ospitale che presenta un bagagliaio davvero spazioso.

Dr4: scheda tecnica

Oltre al prezzo e agli interni, DR4 presenta una notevole scheda tecnica. La versione classica di DR4 è presentata sul mercato con un classico 1.6 a benzina con 118 CV, ma è comunque possibile scegliere anche un modello a metano o GPL.

Il modello è pensato per portare 5 passeggeri e presenta 5 porte, con un serbatoio da 45 l. L’altezza della vettura è di 164 cm, mentre la larghezza è di 177 cm e la lunghezza di 435 cm.

Gli accessori tra cui scegliere sono davvero numerosi, tra i comfort sono compresi il climatizzatore, la connessione dati, lo schermo touch con la possibilità di una connessione USB + iPod, a cui si aggiungono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il servosterzo. Per quanto riguarda gli esterni, invece, abbiamo il fendinebbia, l’illuminazione ausiliare, il sensore luci e il tetto apribile, molto apprezzato. Come già detto, i sistemi di sicurezza aggiuntivi agli airbag non sono presenti.

