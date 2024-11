Ducati ad EICMA 2024 arriva in grande stile, come prevedibile lo stand della casa italiana è uno dei più grandi e l’impatto che lascia sul visitatore è sicuramente importante, personalmente me lo aspettavo così avendolo già visto ma il riscontro reale ha tutto un altro valore. La gamma è molto florida e quindi non è facile decidere su cosa puntare. Ecco le nostre preferite per questa edizione.

Ducati Scrambler e Monster: il passato in chiave futura

Il nostro percorso all’interno dell’universo Ducati è iniziato dalla Scrambler che come sempre è una moto in grado di catturare l’attenzione. In particolare la versione che ci ha colpito è stata la Full Throttle grazie alla sua livrea nera e bronzo.

Inoltre mixa perfettamente l’attitudine prettamente cittadina di questa moto con l’universo corsaiolo grazie alla tabella porta numero laterale. Per il sound non ci sono problemi, ci pensa un terminale Termignoni che fa urlare il motore quando serve.

La tecnologia non manca, infatti è dotata di cambio Quickshift, ABS, Ride by Wire e controllo trazione. E’ una moto fatta per farsi notare, di sicuro non passerete inosservati.

Il prezzo di partenza è di 12.590 euro.

Altra Scrambler che è un vero e proprio highlight e quella realizzata per il decimo anniversario della collaborazione con Rizoma e la cui produzione è limitata a 500 esemplari.

La colorazione bianco-nera con dettagli legati al brand di design la rendono un vero oggetto del desiderio che fa anche capire il perché del prezzo di 15.000 euro per entrare nell’esclusivo club.

Non poteva mancare la Monster, portata ovviamente al 2025 ma che sostanzialmente non cambia al primo impatto essendo un design ben scolpito nella mente degli appassionati. Quando l’ho vista e non la vedevo da tempo è come se avessi rivisto una vecchia amica e mi sono soffermato a vedere dove fosse cambiata rispetto al passato.

La nuova Monster 2025 è leggera, il telaio front frame fa fermare la bilancia a 166 kg che la rende davvero agile in mezzo al traffico, dato che l’ambiente dove eccelle è la città anche se tra le curve sa far divertire.

A proposito di curve è bene analizzare il motore Testastretta da 937 cc che eroga 111 cavalli a 9.250 giri ed è subito pieno ai bassi regimi ma ovviamente da il meglio ai medio-alti. Anche qui si è lavorato sulla leggerezza per favorire la guidabilità.

Ducati Multistrada V4: una tourer coi fiocchi

Cambiando totalmente genere i nostri occhi sono caduti sulla nuova Multistrada V4 2025, di cui abbiamo parlato dettagliatamente in un articolo dedicato. Senza soffermarci sulle prestazioni, la sua estetica parla chiaro. E’ una moto fatta per i lunghi viaggi nel massimo comfort.

Dal vivo si vede il lavoro fatto dai tecnici Ducati per offrire questo al motociclista ed infatti è ricca di aiuti alla guida e di tecnologia di alto livello votata per l’avventura.

L’abbassatore di cui è dotata la rende perfetta da gestire a bassa velocità e nelle manovre da fermo che, grazie al peso non piuma di 230 kg non sono semplici.

La Multistrada V4 2025 è offerta al prezzo di partenza di 20.690 euro.