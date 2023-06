Grazie a Electrogenic, la leggendaria Jaguar Type-E può essere trasformata in un’auto elettrica. La conversione di auto d’epoca in veicoli elettrici, o retrofitting, sta diventando sempre più popolare. Poiché in futuro i modelli con motore a combustione potrebbero essere limitati, è necessario trovare delle soluzioni.

Electrogenic – Un kit di retrofit per rendere elettrica la leggendaria Jaguar E-Type

Tuttavia, ci sono alcune regole da rispettare: la potenza del motore elettrico omologato non deve superare quella del motore a combustione interna che sostituisce. Un altro punto importante è che il peso totale dell’auto non deve aumentare di oltre il 20%. Electrogenic ha progettato un kit di conversione compatibile con tutti i modelli Jaguar Type-E, comprese le varianti Coupé e Roadster delle Serie 1, 2 e 3.

I collezionisti sono generalmente riluttanti a convertire i loro veicoli. Vogliono preservare l’autenticità dei modelli originali. Questo kit di conversione potrebbe fare al caso loro. Descritto come “facile da installare” e “completamente reversibile”, il kit consente di passare dal motore elettrico a quello a combustione.

Ovviamente richiede l’intervento di un tecnico qualificato, ma i proprietari possono riportare la loro Type-E allo stato originale in qualsiasi momento, senza comprometterne il valore di rivendita.

Una Type-E silenziosa

Una volta convertita in elettrica, gli esterni e gli interni della Jaguar Type-E rimangono invariati. Anche i terminali di scarico mantengono la loro posizione nella parte posteriore. Il kit rende addirittura l’auto più leggera. Solo il suo movimento silenzioso rivela che la Type-E è alimentata da un motore elettrico. In questa configurazione, la roadster raggiunge 160 CV e 620 Nm di coppia. La Type-E è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.

Il guidatore può usufruire di tre modalità di guida: Eco, Sport e Traffic. È disponibile anche la frenata rigenerativa. Infine, sono disponibili diverse opzioni di batteria, con capacità di 43 kWh, 48 kWh o 63 kWh. Ciascuna di queste opzioni offre un’autonomia rispettivamente di 241 km, 258 km e 322 km.

Tutte le batterie sono compatibili con la ricarica rapida CCS (carica completa in soli 50 minuti). Electrogenic non ha specificato il prezzo del kit di conversione. Tuttavia, qualche tempo fa l’azienda aveva annunciato un prezzo di 54.000 sterline (equivalenti a 62.500 euro).

