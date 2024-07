Le autovetture emettono CO2 in atmosfera e questo è dannoso per il nostro pianeta, infatti gli scarichi dei veicoli insieme alle industrie sono tra le principali cause dell’effetto serra che porta poi al surriscaldamento globale. In questo articolo vediamo cosa è la CO2 e come effettuare il calcolo.

Le emissioni di CO2, come calcolarla e che cos’è

Le emissioni di CO2 sono date da un atomo di carbonio, presente nei combustibili come benzina o diesel e da due di ossigeno presente nell’aria, questa unione si manifesta nelle auto dotate di motore termico. Dato che il ciclo di combustione è quello che lo fa funzionare.

Il calcolo delle emissioni di CO2 è piuttosto semplice, bisogna moltiplicare le emissioni di CO2 g/km della propria auto per i km percorsi ad esempio in un anno. Il risultato di questo calcolo è quanto inquina la propria auto su base annua.

Il valore di g/km di CO2 è presente nel libretto, le auto relativamente recenti avevano valori di g/km che superavano anche i 100 ed infatti negli ultimi anni si è fatto il massimo per abbassarli il più possibile anche se arrivare a zero, con un’auto termica è impossibile.

Perché la CO2 è dannosa per l’ambiente?

L’anidride carbonica prodotta dall’unione di CO2 è nociva per l’ozono, lo strato superiore dell’atmosfera che funge da “cuscinetto” rispetto all’avvento dei raggi ultravioletti sul pianeta terra.

Se questo si assottiglia si verifica il surriscaldamento globale che è causa degli eventi estremi ma anche della pessima qualità dell’aria che è percepibile in particolare nelle grandi città, grazie alla congestione di numerose auto.

Un modo per abbassarla ci sarebbe, consiste infatti nel sostituire le auto vecchie con quelle nuove, siano elettriche o termiche a basso impatto di CO2. In questo modo si aiuterebbe e non poco la salute ambientale.