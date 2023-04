Formula 1, le qualifiche di Baku: pole per Leclerc. Verstappen è terzo

Il Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbajan che andrà in scena nel circuito di Baku è stato segnato da una novità. È tornata infatti la Sprint Race, una gara veloce della durata di 30 minuti che sarà prevista anche per i Gran Premi di USA, Brasile, Belgio, Austria e Qatar. Il piazzamento nella gara sprint non influisce nella griglia di partenza, ma i piloti che arriveranno tra le prime otto posizioni riceveranno punti preziosi validi per la classifica mondiale.

In virtù di ciò le qualifiche tradizionali Q1, Q2 e Q3 sono state anticipate al 28 aprile. A ottenere la Pole Position è stato un ottimo Charles Leclerc, mentre in seconda fila vedremo Max Verstappen. Il pilota monegasco si è classificato secondo nella Sprint Race, dietro a Perez.

Formula 1, qualifiche Baku: la griglia di partenza

Di seguito vediamo come si compone la griglia di partenza in vista della gara del 30 aprile:

Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) 9. Lance Stroll (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Esteban Ocon (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Logan Sargeant (Williams), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Pierre Gasly (Alpine) Nyck de Vries (AlphaTauri)

Questa invece la classifica finale della Sprint Race:

Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) +4.463 Max Verstappen (Red Bull) +5.065 George Russell (Mercedes) +8.532 Carlos Sainz (Ferrari) +10.388 Fernando Alonso (Aston Martin) +11.613 Lewis Hamilton (Mercedes) +16.503 Lance Stroll (Aston Martin) +18.417 Alexander Albon (Williams) +21.75 Oscar Piastri (McLaren) +22.851 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +27.990 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +34.602 Pierre Gasly (Alpine) +36.918 Nyck De Vries (AlphaTauri) +41.736 Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +48.848 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +50.133 Lando Norris (McLaren) +51.420 Esteban Ocon (Alpine) +61.048 Yuki Tsunods (AlphaTauri)

Leclerc: “La Red Bull ha ancora un vantaggio per la gara”

Nel frattempo il pilota della rossa, Charles Leclerc al temine della Sprint Race ha dichiarato davanti ai microfoni di Sky Sport Formula 1: “La Red Bull ha ancora un vantaggio per la gara […] Non bisogna dimenticare dove eravamo due GP fa. Stiamo migliorando, oggi non potevo fare più del secondo posto. Proveremo a vincere domani, ma sarà molto dura”.