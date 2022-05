F1, Perez ha vinto il GP di Monaco disputato sul circuito di Montecarlo. La Ferrari, invece, ha conquistato la seconda posizione con Sainz mentre Leclerc si è classificato quarto.

Alle ore 15:00 di domenica 29 maggio, era in calendario il GP di Monaco sul circuito di Montecarlo dei Mondiali di Formula 1.

Poco prima dell’inizio della gara, una forte ondata di maltempo ha travolto il luogo destinato allo svolgimento della competizione. La pioggia incessante ha causato l’interruzione della procedura di partenza.

Alle ore 15:16, dopo aver montato le gomme da bagnato estremo note anche come full wet, è stato effettuato un giro di formazione capeggiato dalla Safety Car. Durante il giro di formazione, le condizioni di guida sono apparse estremamente al limite.

In questo contesto, quindi, la direzione ha annunciato la bandiera rossa e i piloti sono tornati in corsia box in attesa di ulteriori informazioni e con la speranza che la pioggia diminuisca.

Alle 16:05, è partito un nuovo giro di formazione dietro la Safety Car e, alle 16:10, è stata annunciata la partenza dei piloti preceduto dal rientro della Safety Car.

F1, Perez vince il GP di Monaco: Sainz secondo, Leclerc quarto

Il Gran Premio di Monaco 2022 dei Mondiali di F1 è stato disputato sul circuito di Montecarlo nel pomeriggio di domenica 29 maggio. La competizione, cominciata in ritardo a causa del maltempo e sospesa al 27esimo giro a causa dell’incidente che ha coinvolto Mick Schumacher, si è conclusa intorno alle ore 18:00, allo scadere del tempo previsto. Non sono stati completati, infatti, i 78 giri previsti.

Allo scadere del tempo, la vittoria è stata conquistata da Sergio Perez a bordo della sua Red Bull.

In seconda posizione, invece, c’è la Ferrari con Carlos Sainz. All’ultimo gradino del podio, invece, Max Verstappen con Red Bull. La seconda Ferrari in gara, guidata da Leclerc, si è aggiudicata il quarto posto in classifica generale.

Ordine di arrivo al GP di Monaco del Mondiale F1

In relazione al GP di Monaco dei Mondiali di F1, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente:

Sergio Perez con Red Bull; Carlos Sainz Jr con Ferrari; Max Verstappen con Red Bull; Charles Leclerc con Ferrari; George Russell con Mercedes; Lando Norris con McLaren; Fernando Alonso con Alpine; Lewis Hamilton con Mercedes; Valtteri Bottas con Alfa Romeo Racing; Sebastian Vettel con Aston Martin; Pierre Gasly con AlphaTauri; Esteban Ocon con Alpine; Daniel Ricciardo con McLaren; Lance Stroll con Aston Martin; Nicholas Latifi con Williams; Guanyu Zhou con Alfa Romeo Racing; Yuki Tsunoda con AlphaTauri.

Alexander Albon con Williams, Mick Schumacher con Haas e Kevin Magnussen con Haan, invece, non hanno portato a termine la gara.