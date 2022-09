Fisker collabora con Wallbox per la ricarica

Le Wallbox, compreso il Pulsar Max, saranno disponibili per l’acquisto direttamente sul sito web Fisker. Ultimi aggiustamenti prima del lancio di Ocean; la produzione del nuovo SUV elettrico di Fisker inizierà il 17 novembre nello stabilimento di Magna-Steyr in Austria.

Le prime consegne avverranno nello stesso periodo.

Il marchio ha appena annunciato di aver scelto Wallbox come partner globale per le soluzioni di ricarica domestica. I caricabatterie Wallbox possono essere ordinati direttamente sul sito web della casa automobilistica. Mentre l’America avrà diritto alla stazione di ricarica Pulsar Plus, per l’Europa Fisker afferma che sarà la prima a offrire la stazione di ricarica Wallbox Pulsar Max.

Questo terminale offre una potenza di 7,4 kW in monofase e fino a 22 kW in trifase.

È compatto, può essere installato in un garage o all’esterno ed è compatibile con la ricarica solare. Fisker promette un prezzo competitivo, ma non ha ancora comunicato i prezzi. Wallbox, con sede a Barcellona, si occuperà dell’installazione in Europa.

Per quanto riguarda l’Ocean, sono disponibili per la prenotazione tre varianti, con autonomia da 440 a 630 km. I prezzi variano da 41.900 a 69.950 euro.

Ricaricare l’auto elettrica: come fare con wallbox

Caricatore wallbox pulsar

Una stazione di ricarica molto compatta e intelligente adatta sia a veicoli ibridi che elettrici. Molto compatta, dalla tecnologia avanzata che permette di garantire e offrire le migliori prestazioni in questo campo. Si adatta a qualsiasi installazione, garage privati o condominiali a seconda delle varie esigenze. La potenza da 22 kilo watt è regolabile, oltre a essere economica e rapida da usare, anche per coloro che non sono professionisti del settore.

Heildeberg wallbox Europa Home

Una stazione di ricarica per vetture elettriche da usare sia in garage che in tettoie. Molto sicura sia in aree interne che esterne e anche con condizioni meteo avverse. La tecnologia è made in Germany e non necessita di costi di manutenzione. La potenza è da 11kw con soluzione plug and play. Dotata di modalità stand by, utile per risparmiare corrente, quando è a riposo. Ha una presa di ricarica di tipo 2. Nella confezione si trova anche un cavo di 5 metri.

Green Cell GC EV Power box

Una stazione di ricarica wallbox per gli utenti maggiormente esigenti. Ha uno schermo LCD in modo da accedere a vari parametri, il cavo integrato da 2 metri. Un design minimalista e una durata eccezionale. Permette di ricaricare fino a 22 kwatt risparmiando. Monitora i vari parametri di ricarica, batteria, ecc. Ha un connettore di tipo 2 e un cavo integrato che è compatibile con qualsiasi auto elettrica o ibrida. Nella confezione si trova tutto il necessario per completare la ricarica.