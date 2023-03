Ford Explorer: caratteristiche, design, dimensioni, motore

In questo articolo vi parleremo del Ford Explorer. Ford ha presentato la sua nuova strategia 100% elettrica e le sue ambizioni per il 2030. Dietro il suo nome iconico, non ha (quasi) nulla a che fare con quello da cui prende il nome. Ambizioni urbane, nuova direzione del design ed elettrificazione sono all’ordine del giorno.

Ford Explorer: da grande SUV a crossover medio

Se siete appassionati di auto, conoscete già il SUV Ford Explorer, giunto alla sua sesta generazione. E se non vi dice nulla, probabilmente l’avete già visto in Jurassic Park! Sapete, il 4×4 verde e giallo su cui viaggiano i visitatori. Nel 2023, l’Explorer avrà un nome con uno scopo diverso. Mentre il grande SUV continua il suo viaggio all’aria aperta, il piccolo nuovo arrivato è destinato alla città.

Come promemoria, Ford sta riducendo radicalmente la sua gamma, con l’obiettivo di offrire 8 modelli entro il 2024. Spariranno Fiesta, Mondeo, Focus e altri. La gamma si evolverà in base alla personalità e all’utilizzo e continuerà a utilizzare nomi iconici per mantenere la linea in movimento. Mustang Mach-E, Electric Puma, Bronco per il DNA “Ultimate outdoor” e ora Ford Explorer per l’aspetto “Urban escape”.

Con questa svolta completa, Ford intende riaffermare la sua forte identità americana. Offrendo veicoli “ribelli e dinamici” che evocano i grandi spazi aperti. Va inoltre ricordato che il marchio punta a superare le 600.000 vendite annuali 100% elettriche entro il 2026.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati investiti non meno di 2 miliardi di dollari nello stabilimento di Colonia. Ed è proprio qui che verrà assemblato il crossover medio Ford Explorer.

