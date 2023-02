La Fiesta ST non è così tosta come l’irriducibile Ford Focus RS, ma questo la rende ancora più amabile, o meglio, divertente. Il suo cambio solo manuale è facile da usare, le sue sospensioni sono vivaci ma non rigide, ed è anche parsimoniosa nel consumo di carburante, se vi interessa.

È alimentata da un quattro cilindri turbo da 1,6 litri da 197 CV che aziona le ruote anteriori attraverso un cambio a sei rapporti. Sebbene la Fiesta ST sia un’auto estremamente conveniente, i suoi interni scadenti e i sedili posteriori angusti sono stati ripresi dalla Fiesta, ancora più economica e meno entusiasmante. Tuttavia, questa piccola hatchback ad alte prestazioni è un’opzione di base che premia i guidatori di tutti i livelli.

Ford Fiesta ST: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La Fiesta ST potrebbe salvare da sola i manuali. L’unica trasmissione disponibile è il cambio a sei marce, abbinato a un quattro cilindri turbo da 1,6 litri. Il motore in miniatura eroga una potenza di 197 cavalli. La frizione leggera ha una corsa breve e un’ampia gamma di innesti che hanno reso facile il passaggio tra le marce.

Lo scarico della ST non ringhia o ulula, ma emette un rumore sufficiente a far capire a tutti che non si tratta di un’auto da poco.

La Fiesta ST è una festa di prestazioni dove tutti sono invitati e il prezzo del biglietto è basso. Il suo telaio indulgente e il cambio manuale senza soluzione di continuità consentono ai piloti dilettanti di prosperare e ai veterani più smaliziati di testare i propri limiti.

La sua maneggevolezza esuberante compensa facilmente la mancanza di velocità in rettilineo.

Interni, infotainment e carico

Senza i sedili Recaro opzionali e il marchio ST, gli interni potrebbero essere confusi con il noioso abitacolo della Fiesta standard. L’eccezionale valore della ST e la sua personalità amante della strada rendono questo difetto più facile da scusare, ma lo spazio limitato per le gambe dei sedili posteriori e il numero ridotto di optional sono più difficili da perdonare.

Gli interni, perlopiù in plastica, sembrano almeno essere stati assemblati con cura, con accoppiamenti coerenti. La distanza tra il guidatore, il cruscotto e il cambio basso era leggermente scomoda, ma non fastidiosa. L’illuminazione ambientale di serie con sette colori personalizzabili è una caratteristica interessante in un abitacolo altrimenti scialbo.

Il sistema di infotainment Sync 3 di Ford è facile da usare come il resto della Fiesta ST. Ha un piccolo schermo touchscreen da 6,5 pollici, ma funziona bene. Il menu e le impostazioni opzionali non sono così robusti come nei prodotti Ford di fascia più alta, ma il display montato in alto è un’aggiunta gradita all’abitacolo spoglio. Apple CarPlay, Android Auto e un impianto stereo Sony a otto altoparlanti con un abbonamento di sei mesi alla radio satellitare SiriusXM sono di serie.

Prezzo della Ford Fiesta ST

Prezzo a partire da 33.000 euro.

