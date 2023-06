Sospettate che la frizione sia bruciata e non sapete quale sia il costo di riparazione? Se avete bisogno di una nuova frizione o di una riparazione della frizione, è utile sapere cosa comporta per valutare il costo.

Frizione bruciata: guida al costo di riparazione o sostituzione

La seguente è una stima approssimativa dei costi di riparazione della frizione in base ai seguenti fattori:

Quale marca e modello possedete

Quale tipo di veicolo possedete

Dove si guida il veicolo

Se vengono utilizzati o meno pezzi nuovi

Se vengono utilizzati pezzi rigenerati o meno

Se si sostituiscono tutti i componenti o solo le parti di attrito della frizione

Costi generali della manodopera

Il costo della riparazione di una frizione può variare da 500 a 2.500 euro. Dipende molto dalla vettura. Le auto ad alte prestazioni, le auto esotiche e le auto europee sono più costose per la sostituzione della frizione rispetto alle auto economiche giapponesi.

I veicoli a quattro ruote motrici costano di più di quelli a due ruote motrici. Indipendentemente da questi fattori, un intervento di sostituzione della frizione eseguito correttamente dovrebbe includere quanto segue:

Sostituzione del disco della frizione

Cuscinetto pilota di stacco

Rifacimento o sostituzione del volano

Ecco alcuni esempi del costo della riparazione della frizione per marche e modelli specifici:

Riparazione della frizione Toyota

La frizione di un pick-up Toyota costa tra i 600 e i 900 euro, a seconda delle parti da sostituire, se il veicolo ha un motore V6 o un 4 cilindri e se si tratta di un camion 4×4. La frizione di una Toyota Camry costa tra i 600 e i 900 euro, a seconda delle parti da sostituire e del fatto che l’auto abbia un motore a 6 o a 4 cilindri.

Riparazione della frizione Mazda

La frizione di un pick-up Mazda costa tra 550 e 800 euro e dipende dalle parti da sostituire, dal fatto che l’auto abbia un motore v6 o a 4 cilindri e se sia a trazione integrale.

Riparazione della frizione Honda

La frizione di una Honda Civic costa 499-800 euro, a seconda delle parti da sostituire e del tipo di motore a 4 cilindri. Una Honda Civic Si costerà di più di una Civic modello standard.

Riparazione della frizione Volkswagen

La frizione di una Volkswagen Jetta costa tra i 500 e i 1500 euro. Alcune di queste auto utilizzano un volano speciale che richiede la sostituzione e che aggiunge un costo considerevole alla riparazione.

Riparazione della frizione BMW

I veicoli BMW, come la M3, possono costare oltre 2.000 euro per la sostituzione della frizione. Dipende anche dall’anno del veicolo.

Riparazione della frizione della Mini Cooper

Il costo della frizione di una Mini Cooper varia notevolmente a seconda del modello. In media, la riparazione della frizione costa circa 1200-2000 euro se è necessario sostituire il volano.

Riparazione della frizione Ford

Le frizioni dei pick-up Ford F-150 e Ranger costano tra i 600 e i 900 euro, ma questi veicoli sono dotati anche di un cilindro interno. È sempre consigliabile spendere un po’ di soldi in più, in genere 150-200 euro, per far sostituire questo componente. A lungo termine vi farà risparmiare, credeteci. Per sostituire questo componente, è necessario smontare la trasmissione per accedervi.

