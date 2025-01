Le auto a GPL oggi rappresentano un’alternativa a quelle dotate dei combustibili tradizionali ed anche nei confronti delle elettriche. Scopriamo in questo articolo le 10 più economiche presenti sul mercato.

Auto GPL: le 10 più economiche

La classifica delle 10 auto più economiche a GPL si apre con la DFSK Glory 500 che si piazza al decimo posto con un prezzo di 19.788 euro, dotata di un motore 1.5 4 cilindri con una potenza di 105 cavalli e 148 Nm di coppia massima.

Al nono posto la EMC Wave che costa 19.600 euro che ha un motore 1.5 aspirato da 103 cavalli. La versione base è a benzina, se si vuole l’impianto a gas bisogna sborsare 1.900 euro in più.

All’ottavo posto la Hyundai i10 che è presente a listino nella versione a GPL ad un costo di 1.500 euro in più rispetto al benzina ed infatti ha un prezzo di 19.400 euro. Il motore è il 1.0 che equipaggia la versione standard con una potenza di 63 cavalli e 93 Nm di coppia massima.

Settimo posto per la Renault Clio che GPL costa 19.050 euro e complice l’impianto a gas è più potente rispetto alla variante a benzina. Il motore è lo stesso 1.0 3 cilindri che a GPL eroga 101 cavalli contro i 91 del benzina.

Sesto posto per la Evo 3 che ha un prezzo di 18.400 euro ben 2.000 euro in più rispetto alla versione alimentata a benzina. Il motore è 1.5 4 cilindri che a GPL è meno potente del benzina con una potenza di 107 cavalli e 138 Nm di coppia contro i rispettivi 140 cv e 113 Nm del benzina.

La top 5 presenta marchi importanti

Al quinto posto la Kia Picanto che costa anch’essa 18.400 euro ed ha lo stesso motore 1.0 3 cilindri della cugina Hyundai i10 anche se ha 3 nm di coppia in più (si ferma a 96 contro i 93 dell’altra coreana).

Quarta posizione per la Dacia Jogger dotata del 4 cilindri bifuel presente sulla Clio, qui ha una potenza di 101 cavalli e 170 Nm di coppia massima. Il prezzo è di 18.100 euro.

Il podio si apre con la terza posizione della Mahindra Kuv 100 che ha un prezzo di 17.395 euro. Il motore è un 3 cilindri con una potenza di 85 cavalli ed una coppia massima di 114 Nm.

La Mitsubishi Space Star si piazza in seconda posizione con un prezzo di 17.150 euro. Il motore è un 1.2 3 cilindri da 71 cavalli e una coppia di 102 Nm. La versione a GPL costa 1.650 euro in più del benzina.

In prima posizione la Dacia Sandero che è la vettura a GPL più economica sul mercato del nuovo. Il suo prezzo è di 14.750 euro nella versione Streetway che diventano 16.050 se si opta per la Stepway. Il motore è il medesimo di Renault Clio e Dacia Jogger – il 1.0 3 cilindri da 101 cavalli e 170 Nm. Il GPL costa 1.500 euro in più se si sceglie la Streetway e 750 euro di maggiorazione per la Stepway.