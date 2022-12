Honda CR-V hybrid: prezzo, uscita e caratteristiche

Con l’ingresso della Honda CR-V nella sua sesta generazione per il 2023, la accompagna un nuovo CR-V Hybrid. Leggermente più grande rispetto al passato e ora dotato di un gruppo propulsore ibrido rivisto, il CR-V Hybrid del 2023 punta a offrire maggiore versatilità e capacità rispetto al suo predecessore.

Honda CR-V hybrid: caratteristiche

Il precedente Honda CR-V Hybrid è stato tra i nostri SUV ibridi compatti preferiti, ottenendo vittorie nei test di confronto con i diretti concorrenti e persino con i nuovi SUV completamente elettrici. Questo CR-V Hybrid può essere migliore di prima? Questo veicolo è più spazioso e meglio equipaggiato, e rimane un solido SUV per tutti i giorni con pochi inconvenienti. Tuttavia, fatichiamo a capire in che modo il nuovo CR-V Hybrid riesca a spostare l’ago della bilancia: in apparenza sembra che Honda sia andata sul sicuro.

Fortunatamente, come il suo predecessore, il CR-V ibrido 2023 è piuttosto piacevole da guidare. La sua coppia elettrica e il suo telaio di derivazione Civic aggiungono molto divertimento al volante. Sfortunatamente, il risparmio di carburante è leggermente ridotto, ma il prezzo aumenta: sono questi i compromessi che gli acquirenti di CR-V Hybrid sono disposti a fare?

Per quanto il nuovo CR-V Hybrid sia solido, Honda sembra aver ceduto terreno ai concorrenti crossover ibridi che si impegnano di più per catturare l’attenzione con il loro stile, la loro efficienza o il loro valore, come dimostra il risultato del test di confronto con la Toyota RAV4 Hybrid del 2023.

A differenza del motore della CR-V standard, il gruppo propulsore della CR-V Hybrid 2023 è stato rivisto rispetto alla generazione precedente. Sempre incentrato su un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri, è abbinato a due motori elettrici.

La potenza è di 204 CV, con una coppia superiore a quella di qualsiasi CR-V precedente. Rimane il cambio automatico a frizione lockup, con trazione integrale di serie e trazione integrale disponibile. Per la prima volta, un CR-V Hybrid ha una capacità di traino, in questo caso di 1.000 libbre.

L’ultima generazione di CR-V Hybrid ha ottenuto 40/35 mpg city/highway secondo l’EPA. Con un nuovo modello FWD, tuttavia, ci aspettiamo che sia possibile ottenere un’efficienza maggiore se gli acquirenti si attengono al modello Sport. Per quanto riguarda l’efficienza della CR-V Hybrid AWD del 2023, vedremo.

Honda CR-V hybrid: prezzo e uscita

L’auto uscirà a luglio 2023 per un prezzo che parte da 37.950.