Il mondo delle auto elettriche si sta pian piano ampliando e quindi c’è spazio per veicoli anche destinati ad una mobilità prettamente urbana che prediligono la praticità alle prestazioni e che quindi si rivolgono ad un pubblico che ricerca un’auto piccola e di facile manutenzione. Questa è la Swapa Zip, la protagonista del nostro articolo.

Swapa Zip: prezzo della nuova auto

La casa italiana Filante Motors ha realizzato una joint venture con un’azienda di Singapore per importare la Swapa Zip un quadriciclo leggero destinato alla guida in città.

La Zip infatti è un veicolo perfettamente adatto anche a chi è in possesso del patentino del ciclomotore vista la velocità massima che è in grado di raggiungere (45 km/h) e si presta ad essere molto tecnologico grazie all’avvento di uno schermo da 12 pollici, per il sistema di infotainment, con la possibilità di collegare il proprio dispositivo Android o Apple.

Il costo d’acquisto della Zip per il mercato italiano sarà di 13.000 euro. Decisamente meno cara della Smart con cui vuole andare a rivaleggiare, anche se le competitor più ideali sono la Citroen Ami e la Fiat Topolino.

Consegne ad Agosto

Le prime consegne dalla Swapa Zip avverranno ad Agosto con la produzione in serie che è iniziata in Aprile di conseguenza non occorrerà aspettare molto prima di vederla su strada.

Essendo una microcar gli stilemi non discosteranno molto rispetto a quelle che siamo abituate a vedere anche se il maggior investimento a livello tecnologico la farà svettare rispetto alle altre.

Essendo elettrica inoltre è anche amica dell’ambiente e potrà entrare nelle aree a traffico limitato del capoluogo lombardo.

Il debutto al mondo avverrà a Milano anche se l’intenzione è quella di aprire concessionarie anche a Roma, Barcellona e Parigi.