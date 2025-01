Honda ha dal 2023 aggiornato il modello della Jazz, piccola utilitaria che ha riscosso buoni numeri di vendita nel nostro paese, grazie all’utilizzo di moderne tecnologie ibride per i propulsori ed ad una grande, per il tipo di veicolo, spaziosità. In questo articolo vediamo cosa offre l’allestimento Advance con il cambio eCVT.

Honda Jazz: le caratteristiche del motore hybrid

Il motore della nuova Honda Jazz è l’ibrido che abbiamo avuto modo di apprezzare sin dall’arrivo sul mercato anche se ora è leggermente più potente rispetto al passato. Raggiunge i 122 cavalli con un aumento di 13 cavalli rispetto al motore di ingresso del restyling.

In particolare l’esemplare che abbiamo avuto in prova era dotato dell’allestimento più ricco chiamato Advance che oltre al cruise control adattivo e a ben 10 airbag – che la rendono al top per la sicurezza – è dotata di sensore per l’angolo cieco.

La Jazz non ha il cambio classico bensì adotta la trasmissione a variazione continua che è quello che tutti siamo abituati a conoscere come automatico.

In città permette di raggiungere i 30 km al litro se si guida tranquilli, il motore comunque non è stato pensato per grandi prestazioni quindi anche se si osa di più non si hanno consumi elevati, infatti in autostrada permette restando sui 130 km/h di avere un consumo di 16 km/litro.

Sistema di infotainment “vecchio”, abitabilità buona e prezzo in linea

Il sistema di infotainment è il classico di Honda leggermente rimodernato, schermo da 9 pollici e OS Android che garantisce la possibilità di installare App aggiuntive. Si presenta reattivo anche se non aggiornato come le auto più moderne.

Abitabilità che è comoda per 5 persone, anche chi sta al centro gode di un ottimo posto a sedere, grazie all’assenza del tunnel della trasmissione. Inoltre è possibile ripiegare il divano verso l’alto per caricare oggetti alti un qualcosa di unico nel segmento delle utilitarie.

Il prezzo è in linea con quello di quest’auto negli anni passati. L’allestimento Advance che è il più ricco si può avere per 28.400 euro che è leggermente superiore alle competitor.