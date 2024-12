Hyundai Ioniq 9, il suv elettrico premium per qualità costruttiva e tecnologia arriverà nel 2025.

Il marchio coreano Hyundai sta spingendo forte sulla produzione di vetture elettriche e la gamma Ioniq ne è il perfetto esempio. Abbiamo già avuto modo di vedere e trattare la versione di mezzo della gamma, vale a dire la 5, che è anche disponibile nella variante sportiva griffata N. La “scuderia a zero emissioni” del brand si allarga con la top di gamma che si chiama Ioniq 9 e che tratteremo in questo articolo dedicato.

LEGGI ANCHE: BYD, 30 anni di innovazione nel settore automobilistico

Hyundai Ioniq 9: Suv molto “aero”

La nuova Ioniq 9 ha una lunghezza di 5 metri con un passo di 3 metri e 13, dimensioni che fanno capire che impatto su strada avrà quando debutterà. Tutto questo è facilmente comprensibile dato che è dotata di 7 posti.

I tecnici hanno lavorato molto per ridurre al massimo il coefficiente aerodinamico, il CX della vettura è infatti di 0,259 un dato davvero buono se si considera il tipo di vettura, risultato che è frutto di un tetto dalla forma curva ed anche dall’utilizzo degli specchietti digitali che portano al bilanciamento del flusso dell’aria nella zona sottostante la carrozzeria, riducendo la resistenza di pneumatici e cerchi.

I posti potranno essere 6 o 7 e disposti su tre file, di cui le prime due possono essere completamente reclinate in modo tale da avere ampio spazio a bordo. Il sistema di infotainment sarà dotato di uno schermo curvo da 12 pollici ed il cruscotto total digital con 4 strumenti è affiancato ad un touchscreen posto al centro.

Il bagagliaio ha una capienza massima di 1323 litri se si sceglie di ripiegare anche la terza fila. Quando le prime due sono in posizione la capienza scende a 620 litri, tanti per il tipo di veicolo, di conseguenza caricare l’auto non rappresenterà un problema.

LEGGI ANCHE: STLA Frame, la nuova piattaforma costruttiva di Stellantis per i veicoli nordamericani

Batteria molto capiente ed autonomia nella media

La batteria dell’auto ha una potenza di 110,3 kWh per un’autonomia di 620 km nel ciclo WLTP. Se si sceglie la versione a trazione posteriore si hanno a disposizione 218 cavalli. Optando per l’integrale vi è l’aggiunta di un motore anteriore che ne eroga 95.

Arriverà la versione Performance con batteria da 350 kWh con carica da 10 ad 80% in soli 24 minuti ed una potenza complessiva di 436 cavalli forniti da due motori da 218 cavalli, uno per ogni asse.

Il debutto per il mercato europeo è previsto per la seconda metà del 2025 dato che verrà presentata e commercializzata nella prima parte dell’anno in Corea del Sud e negli Stati Uniti d’America.